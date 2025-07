Analitičar se osvrnuo i na Povjerenstvo za komunističke zločine koje će voditi Ivan Penava: "Ivan Penava neće imati nikakvog posla jer to što bi trebalo raditi to Povjerenstvo ionako radi Ministarstvo branitelja i baš u vezi s onim što je glavni problem DP-a, a to je premještanje kostiju žrtava je nedavno održan sastanak slovenske i hrvatske delegacije. Dogovoreno je ono čime bi se Penava trebao baviti, dogovoreno je da će posmrtni ostaci Hrvata biti vraćeni u Hrvatsku. Što će tu raditi Penava kada taj posao rade drugi? Ne vidim da je to zadaća posebnih državnih tijela, postoje institucije."