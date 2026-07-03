Plenković: U Pariz šaljemo policijske postrojbe, a za Kundida je najgore ako izgubi povjerenje

"Nakon što su ustavnopravni stručnjaci utvrdili da je ministar obrane nadležan za odluke o prelasku granice oružanih snaga kad je riječ o ceremonijalnim događajima. Da zakonodavac to nije htio tako propisati, onda bi to propisao drugačije. Dilema da li se krši ili ne krši zakon je riješena i tu se nema što dodati", kazao je Plenković pa nastavio: