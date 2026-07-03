u posjetu đakovu
Plenković: U Pariz šaljemo policijske postrojbe, a za Kundida je najgore ako izgubi povjerenje
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u Đakovu na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, institucionaliziranom formatu redovitog sastanka Vlade RH sa županima. Nakon toga se obratio javnosti.
Oglas
"Nakon što su ustavnopravni stručnjaci utvrdili da je ministar obrane nadležan za odluke o prelasku granice oružanih snaga kad je riječ o ceremonijalnim događajima. Da zakonodavac to nije htio tako propisati, onda bi to propisao drugačije. Dilema da li se krši ili ne krši zakon je riješena i tu se nema što dodati", kazao je Plenković pa nastavio:
"Možemo reći da njegova retorika u potpunosti razotkriva Milanovića. To što manje govori u posljednje vrijeme ne znači da se promijenio. Nema tu sukoba dvaju brda. Ovdje govorimo o tome da li netko krši zakon ili ne."
Osvrnuo se na mimohod u Pariz.
"Uputit ćemo policijske postrojbe u Pariz kako bi dostojanstveno predstavljali Hrvatsku. To činimo jer načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid umjesto dolaska na razgovoru, odlučio je poslušati nekakvu Milanovićevu zapovijed kao da smo u ratnom stanju. Besmisleno, ali to je njegov problem. Mi vodimo računa o Hrvatskoj i njenom ugledu. Ne zastupamo izolacionističku politiku nego nekoga tko je pouzdan partner."
Nakon tih tema, osvrnuo se na uspjehe njegove Vlade unazad deset godina i govorio o broju nezaposlenih, kreditnom rejtingu i ostalome, sve kroz pozitivne primjere. Potom se vratio na Milanovića...
"Imamo fundamentalni problem, netko ne želi biti dio zapadnog kruga. Zna on sve dobro, ali glumi. No, dobro..."
Hoće li protiv Kundida biti stegovnog postupka?
"Mislim da je za Kundida najgore ako izgubi povjerenje. Nije Vlada baš neki akter bez mehanizama. Što, Vlada je bezveznjak koji treba izdvajati milijarde za vojsku, a kad dođe do ovakvih okolnosti, treba reći da se šalio?"
Potom su novinari pitali premijera kako komentira utakmicu Hrvatske i Portugala (1:2) na Svjetskom prvenstvu i izrazio je stav kao većina navijača - da se radi o nepravdi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas