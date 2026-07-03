Bivši veleposlanik u Parizu
Mirko Galić: Ako je istina da će Srbija biti na mimohodu, Hrvatska tamo nema što tražiti
Novinar i bivši veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić, u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić, komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Pariz.
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"Ne bih se htio stavljati u ulogu tužitelja ili odvjetnika kao što čini naša politička javnost. Htio bih pokušati, ako je to moguće i ako imam dovoljno snage da to dokažem, prije svega braniti interese Hrvatske. Ovakvim sukobom na vrhu države, Hrvatska gubi na vjerodostojnosti", rekao je Galić pa nastavio:
"Kvar na dvije linije"
"Čini mi se da su ovdje posrijedi kvar na dvije linije - jedna između Banskih dvora i Pantovčaka, a druga između Hrvatske i Francuske. Naime, Francuska je pozvala na vojni mimohod Hrvatske vojnike i isključila iz toga vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske. Izostavilo se ili ignoriralo predsjednika, a pozvalo premijera. To odražava loše odnose dvojice predsjednike."
Galić nastavlja o tome kako su se oko ovog sukoba u Hrvatskoj postavili Francuzi.
"Francuzi ne samo da prate nego i znaju o čemu se radi. Oni u ovom sukobu imaju svoju stranu, ali bolje bi učinili da je sasvim neutralna."
Naglasio je i da se ne zna tko će biti u mimohodu - članice NATO-a ili članice Europske unije.
"Neki kažu da je pozvana i Srbija, koja nije članica jednog ili drugog. Ako je to istina, Hrvatska tamo nema što tražiti jer se Srbija nikad nije ispričala za rat niti pokušala razjasniti što se tad događalo."
Cijeli razgovor Mirka Galića s našom Hanan Nanić pogledajte u videu iznad.
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