"Ne bih se htio stavljati u ulogu tužitelja ili odvjetnika kao što čini naša politička javnost. Htio bih pokušati, ako je to moguće i ako imam dovoljno snage da to dokažem, prije svega braniti interese Hrvatske. Ovakvim sukobom na vrhu države, Hrvatska gubi na vjerodostojnosti", rekao je Galić pa nastavio: