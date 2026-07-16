Kovačević za N1: Koalicija voljnih nastavlja politiku u kojoj nema pregovora s Putinom. A što onda ostaje? Još rata!

"Sada je svakom Rusu u najzabačenijem dijelu Rusije jasno da nije riječ ni o kakvo specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, nego o ratu u koji je uključen svatko od njih jer više ne može kupiti benzin na pumpi. Jasno je da je ruska vlast doživjela neuspjeh, što je veliko postignuće Zelenskoga. No Zelenski je pobijedio na izborima obećavajući mir i ukidanje korupcije. Umjesto mira došlo je do intenzivnijeg ratovanja, a umjesto ukidanja korupcije razotkrivene su još brojne korupcijske afere. Na dnevni red dolazi i mobilizacija vojnika nakon što je Zelenski dopustio ljudima koji su u dobi za mobilizaciju da početkom rata napuste zemlju", rekao je Kovačević odgovarajući na pitanje Hanan Nanić o tome kakva je situacija unutar same Ukrajine.