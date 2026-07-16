O UKRAJINI I EUROPSKIM SILAMA
Kovačević za N1: Koalicija voljnih nastavlja politiku u kojoj nema pregovora s Putinom. A što onda ostaje? Još rata!
Gost Hanan Nanić u Studiju uživo N1 televizije bio je Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar i bivši veleposlanik u Ruskoj Federaciji.
Osvrnuo se na jučerašnji posjet europskih čelnika Kijevu, među kojima je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković te na dan n ranije održan vojni mimohod u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika, dana Bastille na kojemu se okupila neformalna Koalicija voljnih.
Na pitanje Hanan Nanić je li nakon sporazuma potpisanih u Kijevu u srijedu riječ o novoj vojnoj suradnji Zapada i Ukrajine, napose u proizvodnji dronova, Božo Kovačević je kazao kako tu suradnju treba staviti u kontekst kredita od 90 milijardi eura za čiji povrat jamči Europska unija.
"Koalicija voljnih želi EU i NATO dovesti pred gotov čin"
"To znači da će dio tog novca ionako namijenjenog Ukrajini završiti u džepovima zapadnih kompanija koje će zajedno s Ukrajincima proizvoditi te dronove. Time će vojna sposobnost Ukrajine nedvojbeno biti povećana. No isto tako treba reći kako je predsjednica Europske komisije Urusla von der Leyen s britanskim premijerom (u ostavci) Keirom Starmerom dogovorila da će se tim novcem kupovati i britansko oružje. Budući da Velika Britanija nije članica EU-a, ona nije ni jamac povrata tog kredita. E to nas dovodi do Koalicije voljnih", rekao je Kovačević.
"To se koristi kao izlika za nametanje izvaninstitucionalnih rješenja. Koalicija voljnih želi EU i NATO dovesti pred gotov čin, da se donose samo one odluke koje odgovaraju glavnim članicama Koalicije voljnih", ustvrdio je Kovačević.
"Trump dramatično promijenio retoriku"
Pojačana proizvodnja dronova i licence za proturaketne sustave Patriot koje joj je SAD dao, nedvojbeno će povećati vojne sposobnosti Ukrajine. Pogotovo kada je riječ o sustavu Patriot za koji Kovačević kaže da je "doista vrlo bitan pomak".
Naglasio je pritom i "dramatičnu promjenu" u retorici Donalda Trumpa spram Ukrajine.
"Dok je ranije tvrdio da to nije njegov, odnosno američki rat, sada tvrdi da ipak je jer je Amerika potpisala ugovor o eksploataciji rijetkih minerala u Ukrajini pa time ima dio njenog teritorija, kako je rekao Trump. To je doista dramatična promjena njegovog stajališta prema Ukrajini i Rusiji", kaže.
"Koalicija voljnih je antiamerička, ali i protiv EU-a"
Za Koaliciju voljnih Kovačević je rekao da je stvorena kako bi se onemogućila provedba Trumpovog plana da s Rusijom isposluje kapitulaciju Ukrajine.
"Utoliko je Koalicija voljnih antiamerička koalicija. No ona je istodobno i koalicija protiv EU jer izbjegava temeljnim dokumentima propisane načine odlučivanja u EU i želi je dovesti pred gotov čin. To je agenda bivših europskih imperijalnih sila koje postojeću krizu u međunarodnim odnosima vide kao priliku za realizaciju svojih imperijalnih snova."
Sve to, dodao je Kovačević, dio je koncepta rastakanja EU-a i pokušaj stvaranja takve strukture u Europi kojom će dominirati Velika Britanija, Francuska i Njemačka.
Eurpski imperijalizam protiv ruskog
Kazao je kako ipak treba podržati neke aspekte zajedničke izjave Koalicije voljnih poput podrške Ukrajini i inzistiranja na njenoj teritorijalnoj cjelovitosti, kao i tome da se o Ukrajini i o europskoj sigurnosti ne može pregovarati bez same Ukrajine i Europske unije.
"No izostaje s kim treba pregovarati. A treba pregovarati s Rusijom. Ove bivše kolonijalne sile žele da Ukrajina ostvari vojnu pobjedu nad Rusijom kako bi onda mogle nametnuti svoju volju Rusiji. Zato su spremne financirati Ukrajinu - da ova pobijedi Rusiju i da bi poslije rata mogle eksploatirati njene minerale", kazao je Kovačević dometnuvši kako se ruskom imperijalizmu suprotstavlja pokušaj obnove europskog imperijalizma.
Koalicija voljnih, po njegovim riječima, nastavlja politiku s početka rata u Ukrajini kada je tadašnji britanski premijer Boris Johnson Ukrajincima rekao da s Vladimirom Putinom nema pregovora.
"Koalicija voljnih nastavlja s time da nema pregovora. A ako nema pregovora, koje je moguće rješenje? Još rata!"
"Sada je svakom Rusu jasno da je to rat"
Volodimir Zelenski je, kaže Kovačević, na zadivljujući i donedavno neočekivan način uspio organizirati ukrajinske obrambene snage tako da uništavaju ciljeve u unutrašnjosti Rusije.
"Sada je svakom Rusu u najzabačenijem dijelu Rusije jasno da nije riječ ni o kakvo specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, nego o ratu u koji je uključen svatko od njih jer više ne može kupiti benzin na pumpi. Jasno je da je ruska vlast doživjela neuspjeh, što je veliko postignuće Zelenskoga. No Zelenski je pobijedio na izborima obećavajući mir i ukidanje korupcije. Umjesto mira došlo je do intenzivnijeg ratovanja, a umjesto ukidanja korupcije razotkrivene su još brojne korupcijske afere. Na dnevni red dolazi i mobilizacija vojnika nakon što je Zelenski dopustio ljudima koji su u dobi za mobilizaciju da početkom rata napuste zemlju", rekao je Kovačević odgovarajući na pitanje Hanan Nanić o tome kakva je situacija unutar same Ukrajine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare