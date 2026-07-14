Macronova povijesna parada
Zapadna podrška za Ukrajinu u središtu vojnog mimohoda u Parizu
Francuska će najveći vojni mimohod u povodu svog nacionalnog praznika iskoristiti kako bi naglasila nastavak zapadne podrške za Ukrajinu, piše u utorak njemačka agencija dpa.
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Među savezničkim čelnicima u Parizu će biti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, njemački kancelar Friedrich Merz te britanski premijer Keir Starmer.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na mimohodu na Champs-Élyséesu pozvao oko 30 vođa zemalja okupljenih u takozvanu Koaliciju voljnih, skupinu zapadnih zemalja koje podupiru Ukrajinu.
Koalicija se u ponedjeljak u Parizu sastala sa Zelenskim kako bi raspravila daljnju vojnu pomoć za Kijev.
Ukrajina i devet drugih zemalja su na sastanku najavile da su pristale surađivati u razvoju protuzračnih kapaciteta u Europi radi zaštite kontinenta.
Riječ je o 10. i posljednjoj paradi u povodu Dana pada Bastille za Macronova predsjedanja.
Dva kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj će se održati u travnju i svibnju iduće godine, a Macron više nema pravo kandidirati se.
Ovogodišnja svečanost će poslužiti kako bi se predstavilo jačanje francuske vojske, ali i europske obrane te nastavak podrške za Ukrajinu u njenoj borbi protiv ruske invazije, prema Elizejskoj palači.
Mimohod će početi preletom dvaju borbenih zrakoplova Mirage 2000 kojima će zajednički upravljati Francuzi i Ukrajinci, što je simboličan prikaz francuske podrške za Kijev.
Prema Elizejskoj palači, bit će to najveći mimohod u povijesti, a u njemu će sudjelovati gotovo 6800 vojnika i znatno veći broj vojnih vozila.
Oko 500 pripadnika oružanih snaga iz zemalja članica Koalicije voljnih će predvoditi povorku, a nakon njih će biti i 25 ukrajinskih vojnika.
Francuska praznikom obilježava napad na utvrdu i zatvor Bastille 14. srpnja 1789., što se smatra ključnim trenutkom Francuske revolucije.
Hrvatsko sudjelovanje na paradi izazvalo je prijepor predsjednika Zorana Milanovića, koji je odbio ondje poslati pripadnike hrvatske vojske, i premijera Andreja Plenkovića.
Stoga na paradi sudjeluju pripadnici hrvatske specijalne policije s kojima se premijer Plenković susreo u ponedjeljak, a za koje je rekao da su "pripremljeni i vjerujem da će i oni i hrvatska javnost biti ponosni na njihovo sutrašnje sudjelovanje".
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