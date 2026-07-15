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Udruživanje snaga

EU i Ukrajina dogovorile zajedničku proizvodnju dronova

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Hina
|
15. srp. 2026. 14:28
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Ukrainian-made Leleka reconnaissance UAV. REUTERS/Anatolii Stepanov
Ilustracija: REUTERS/Anatolii Stepanov

Ukrajina i Europska unija sklopile su "sporazum o dronovima", kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i veće proizvodnje, izjavila je u srijedu u Kijevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

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"Moramo udružiti svoje snage", rekla je Von der Leyen u govoru u Kijevu na svečanosti u povodu Dana državnosti. "Ovaj će sporazum spojiti ukrajinsku domišljatost i europsku industrijsku razinu."

Ukrajina je potpisala niz takvih sporazuma s pojedinačnim zemljama. Na prošlotjednom samitu NATO-a u Ankari, predsjednik Volodimir Zelenski potpisao ih je još tri, rekavši da je time ukupan broj zemalja porastao na devet.

No sporazum sklopljen u srijedu prvi je takav namijenjen pokrivanju zemalja i tvrtki diljem Europske unije.

„Znanje koje ste stekli o tome kako raditi s dronovima i protudronskim sustavima zaista je jedinstveno“, rekla je Von der Leyen obraćajući se Zelenskom.

„Moramo ovo zajedno iskoristiti. Jer poznate su nam prijetnje s kojima se Europa suočava u ovom području. Svjedočili smo upadima i upozorenjima u brojnim državama članicama (EU-a)“, dodala je.

Ukrajina je od vrlo ograničene razvila visoko sofisticiranuindustriju dronova i stručno znanje u tom sektoru otkako ju je Rusija napala u veljači 2022.

Zelenski je obišao brojne zemlje kako bi promovirao potpisivanje sporazuma. Posebno se fokusirao na Bliski istok budući da su se zemlje Perzijskog zaljeva ove godine suočile s potrebom odbijanja iranskih napada.

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Teme
dronovi eu europska unija obrambeni sporazumi proizvodnja dronova rat u ukrajini ukrajina ursula von der leyen volodimir zelenski

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