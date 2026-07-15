Udruživanje snaga
EU i Ukrajina dogovorile zajedničku proizvodnju dronova
Ukrajina i Europska unija sklopile su "sporazum o dronovima", kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i veće proizvodnje, izjavila je u srijedu u Kijevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
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"Moramo udružiti svoje snage", rekla je Von der Leyen u govoru u Kijevu na svečanosti u povodu Dana državnosti. "Ovaj će sporazum spojiti ukrajinsku domišljatost i europsku industrijsku razinu."
Ukrajina je potpisala niz takvih sporazuma s pojedinačnim zemljama. Na prošlotjednom samitu NATO-a u Ankari, predsjednik Volodimir Zelenski potpisao ih je još tri, rekavši da je time ukupan broj zemalja porastao na devet.
No sporazum sklopljen u srijedu prvi je takav namijenjen pokrivanju zemalja i tvrtki diljem Europske unije.
„Znanje koje ste stekli o tome kako raditi s dronovima i protudronskim sustavima zaista je jedinstveno“, rekla je Von der Leyen obraćajući se Zelenskom.
„Moramo ovo zajedno iskoristiti. Jer poznate su nam prijetnje s kojima se Europa suočava u ovom području. Svjedočili smo upadima i upozorenjima u brojnim državama članicama (EU-a)“, dodala je.
Ukrajina je od vrlo ograničene razvila visoko sofisticiranuindustriju dronova i stručno znanje u tom sektoru otkako ju je Rusija napala u veljači 2022.
Zelenski je obišao brojne zemlje kako bi promovirao potpisivanje sporazuma. Posebno se fokusirao na Bliski istok budući da su se zemlje Perzijskog zaljeva ove godine suočile s potrebom odbijanja iranskih napada.
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