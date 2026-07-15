Ukrajina – Jugoistočna Europa
FOTO, VIDEO / Europski čelnici stigli u Kijev: Pogledajte dolazak Plenkovića, Vučića i Von der Leyen
Premijer Andrej Plenković stigao je u Kijev gdje će sudjelovati na summitu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Razgovarat će o nastavku podrške Ukrajini.
Osim njega, u Kijev je stigao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kao i drugi europski čelnici, među njima i Ursula von der Leyen.
Posjet predsjednice Europske komisije Kijevu bit će u velikoj mjeri usmjeren na proizvodnju dronova i pristupanje Ukrajine Europskoj uniji.
Ursula von der Leyen stigla je u Kijev kako bi se sastala s predsjednikom Volodimirom Zelenskim i produbila obrambenu suradnju između Europske unije i Ukrajine, s posebnim naglaskom na proizvodnju dronova.
Današnji posjet drugi je ove godine tijekom kojeg je predsjednica Europske komisije doputovala u ukrajinsku prijestolnicu.
Krajem veljače, tijekom prethodnog posjeta, von der Leyen zatekla je vrlo tešku situaciju. Ukrajina je prolazila kroz iscrpljujuću zimu obilježenu čestim nestancima struje izazvanima neumornim ruskim napadima. Mađarska je iznenada blokirala paket potpore vrijedan 90 milijardi eura, a ukrajinski pristupni proces bio je potpuno paraliziran, bez naznaka rješenja, piše Euronews.
Ovaj drugi posjet odvija se u posve drukčijim okolnostima.
"Ukrajina je ostvarila snažan vojni zamah"
Ukrajina je stekla prednost na bojištu zahvaljujući odvažnim napadima dugog dometa na ruske rafinerije nafte, što je izazvalo ozbiljnu nestašicu goriva i dodatno pojačalo pritisak na rusko ratno gospodarstvo.
Paket pomoći od 90 milijardi eura sada se provodi, a pristupni proces napreduje. U utorak je Ukrajina otvorila još jedan pregovarački klaster.
„Ukrajina je ostvarila snažan vojni zamah. Situacija se okreće u njezinu korist“, rekla je von der Leyen po dolasku u Kijev.
„Europska unija u potpunosti daje svoj doprinos kroz naš paket potpore od 90 milijardi eura. U Ukrajini ću predstaviti nove inicijative za produbljivanje integracije naših obrambenih industrija“, dodala je.
Razgovori će se ponajprije usredotočiti na dronove, bespilotne letjelice koje dominiraju zračnim bojištem dok rat iscrpljivanja ulazi u novu fazu.
Zelenski već tjednima najavljuje skori „sporazum o dronovima“ između Ukrajine i Europske unije, čiji bi detalji trebali biti predstavljeni u srijedu. Jedna od ključnih novosti bit će skladištenje tih dronova na teritoriju država članica EU-a.
Dvojica čelnika predstavit će taj sporazum kao rješenje od kojeg obje strane imaju koristi: Ukrajina će dobiti pristup europskim industrijskim kapacitetima, dok će Europa iskoristiti ukrajinsku tehnološku inovativnost.
Tijekom boravka u Kijevu Zelenski će Ursuli von der Leyen uručiti novoosnovano odličje Red Europe, priznanje koje se dodjeljuje osobama koje pomažu u obrani prava Ukrajine na neovisnost i podupiru njezin put prema članstvu u Europskoj uniji.
Von der Leyen će također sudjelovati na petom summitu Ukrajina – Jugoistočna Europa, zajedno s čelnicima Hrvatske, Moldavije, Rumunjske i drugih država.
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