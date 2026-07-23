VIDEO / Krajač se obratio medijima: Strahujem li od uhićenja? Ne znam tko vam je to rekao...

Upitan hoće li ovo ugroziti predstojeće izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao: "Na nama je da osiguramo tehnički izbore, da imaju legitimitet i da budu provedeni u skladu s pravilima i propisima HOO-a. U sve ostalo ne mogu ulaziti, da li će ovo utjecati na izbore ili neće", rekao je.