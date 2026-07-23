glavni tajnik hoo-a
VIDEO / Krajač se obratio medijima: Strahujem li od uhićenja? Ne znam tko vam je to rekao...
Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač obratio se novinarima ispred prostorija Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što su mu ranije jutros istražitelji pretresli kuću.
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"Policija provodi izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate otprije, tako je i sada", rekao je Krajač.
Na novinarsko pitanje je li svoja saznanja podijelilo s USKOK-om, odgovorio je: "Ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces. Za sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme čim će se s tim smjeti izaći van."
Na pitanje novinara strahuje li da će i on biti uhićen, Krajač se nasmijao. "Ne znam tko vam je to rekao, ali OK. Morate pitati one koji su pričali", odgovorio je.
Upitan hoće li ovo ugroziti predstojeće izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao: "Na nama je da osiguramo tehnički izbore, da imaju legitimitet i da budu provedeni u skladu s pravilima i propisima HOO-a. U sve ostalo ne mogu ulaziti, da li će ovo utjecati na izbore ili neće", rekao je.
Na novinarsko pitanje je li što skrivio, odgovorio je: "Pa ne, vidite da sam tu. Vidite da nisam".
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