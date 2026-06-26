Kreće uvođenje reda: Ovo su nova pravila za apartmane i kafiće. Strogo će se nadzirati

“Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata”, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.