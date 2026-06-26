Sjednica Vlade: Stižu nova pravila za apartmane, taksiste i kafiće

Uvode se i strože prekršajne sankcije, a ovlast nadzora proširuje se i na komunalne redare, policiju i carinu. Odlukama Vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom nastavit će se do kraja godine, a na dnevnom redu je i Uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu.