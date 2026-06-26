Uskoro obraćanje Plenkovića
Sjednica Vlade: Stižu nova pravila za apartmane, taksiste i kafiće
Premijer Andrej Plenković uvodno će se obratiti na današnjoj sjednici Vlade koja počinje u 10 sati. Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu.
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Novina je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz Državni inspektorat uključiti i Carinska uprava te komunalni redari. Pravnim osobama i obrtnicima se ukida mogućnost izdavanja rješenja za sobe, apartmane i studio apartmane u prostoru stambene namjene. S druge strane, ugostitelji upisani u Upisnik poljoprivrednika mogu koristiti komercijalne nazive, poput "agroturizam" ili "turističko poljoprivredno gospodarstvo".
Uvodi se i obvezna rekategorizacija za skupinu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj i iznajmljivače te propisuje neplaćanje turističke pristojbe kao dodatan razlog ukidanja rješenja ugostitelju i iznajmljivaču. Novost je i da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađima od 18 godina. U Sabor će se uputiti i izmijenjeni Zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje autotaksi prijevoza, prenosi tportal.
Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Donose se i mjere za profesionalnije obavljanje ove djelatnosti, a propisat će se pravna osnova za uvođenje posebnih registarskih TX pločica za taksi prijevoz, kako bi se vozila lakše raspoznavala i nadzirala u prometu.
Uvode se i strože prekršajne sankcije, a ovlast nadzora proširuje se i na komunalne redare, policiju i carinu. Odlukama Vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom nastavit će se do kraja godine, a na dnevnom redu je i Uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu.
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