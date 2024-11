Konačno kreću pregovori HDZ-a i oporbe o Ustavnom sudu

Podijeli :

N1

Pet kandidata predlaže lijevo-liberalna opozicija, Klubovi zastupnika SDP-a, Možemo!, Centra i Nezavisne platforme Sjever, HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a te IDS-a, a drugih pet vladajuća većina, a za izbor je nužna dvotrećinska većina saborskih zastupnika za što je potreban dogovor vladajućih i oporbe.

Predstavnici lijevo-liberalne oporbe u četvrtak su utvrdili kandidate za suce Ustavnog suda o kojima će pregovori s vladajućima krenuti danas, izrazili su spremnost za dogovor do 7. prosinca, ali neće prihvatiti ucjene ni kandidate vladajućih ocijene li da ne smiju biti ustavni suci.

Hoće li izbor ustavnih sudaca prerasti u ustavnu krizu?

“Dobili smo poziv iz HDZ-a da u petak počnemo razgovore o izboru deset ustavnih sudaca, odazvat ćemo se na razgovore s HDZ-om i spremni smo na taj prvi korak. Izražavamo spremnost da se izabere svih deset ustavnih sudaca i želimo čuti što o tome misle predstavnici parlamentarne većine”, izvijestio je jučer Arsen Bauk (SDP) nakon sastanka stranaka lijevo-liberalne oporbe oko utvrđivanja liste pet kandidata za suce Ustavnog suda.

Veto na neke kandidate?

Upitan ima li nekih kandidata na koje bi stavili veto, Bauk je odgovorio da najprije trebaju vidjeti prijedlog vladajućih, no da “na popisu 62 kandidata ima i onih koje ne bi bili spremni podržati”.

Bauk je dodao da su spremni da se dogovor postigne do 7. prosinca, kada istječu mandati desetero sudaca, ali nisu, istaknuo je, spremni na ucjene kako bi se dogovor postigao do tog datuma. No, opcija je dogovoriti nužan kvorum kako bi Ustavni sud mogao funkcionirati, odnosno da se izabere samo četvero sudaca, istaknuo je.

Most neće sudjelovati

Pet kandidata predlaže lijevo-liberalna opozicija, Klubovi zastupnika SDP-a, Možemo!, Centra i Nezavisne platforme Sjever, HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a te IDS-a, a drugih pet vladajuća većina, a za izbor je nužna dvotrećinska većina saborskih zastupnika za što je potreban dogovor vladajućih i oporbe.

Most je najavio da neće sudjelovati u ‘trgovini HDZ-a i SDP-a’, kao ni glasati o novim sucima.

O novim ustavnim sucima u petak će u Hrvatskom saboru razgovarati Arsen Bauk, Sandra Benčić i Peđa Grbin s oporbene strane, dok će stavove vladajućih zastupati Ivan Malenica, Ante Sanader i Krunoslav Katičić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Navala za lonce i tave: Kupci u redu stajali i po četiri sata Za vikend stiže nova promjena vremena, evo detalja