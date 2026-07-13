Kreću veliki radovi na jednom od najprometnijih tramvajskih čvorišta, evo detalja

Zbog opsega radova promet kroz raskrižje neće se moći odvijati uobičajeno. Od utorka u 6 sati pa sve do 15. kolovoza u 4 sata ujutro bit će zatvoren promet Šubićevom ulicom u smjeru sjever – jug i obratno, dok će se promet preusmjeravati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji.