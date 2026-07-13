zagreb
Kreću veliki radovi na jednom od najprometnijih tramvajskih čvorišta, evo detalja
Nakon početka obnove tramvajske pruge u Ulici kralja Zvonimira, Grad Zagreb od utorka, 14. srpnja, započinje i rekonstrukciju raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, jednog od najprometnijih tramvajskih čvorišta u gradu. Radovi bi trebali trajati do 15. kolovoza.
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Tijekom rekonstrukcije obnovit će se dotrajala tramvajska pruga i skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže. Iz Grada ističu kako će se završetkom radova povećati sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa te smanjiti potreba za budućim izvanrednim intervencijama. Vrijednost investicije iznosi 1,1 milijun eura.
Zbog opsega radova promet kroz raskrižje neće se moći odvijati uobičajeno. Od utorka u 6 sati pa sve do 15. kolovoza u 4 sata ujutro bit će zatvoren promet Šubićevom ulicom u smjeru sjever – jug i obratno, dok će se promet preusmjeravati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji.
Radovi će utjecati i na javni prijevoz. Tramvajska linija 7 prometovat će izmijenjenom trasom, dok će na relaciji Trg žrtava fašizma – Borongaj putnike prevoziti izvanredna autobusna linija 602 prema prilagođenom voznom redu. Na snazi ostaju i druge izmjene tramvajskih i autobusnih linija zbog nastavka radova u Zvonimirovoj ulici.
Detaljne informacije o izmjenama u javnom prijevozu dostupne su na internetskim stranicama ZET-a, dok građani sve aktualne prometne regulacije mogu pratiti na portalu regulacije.zagreb.hr.
Iz Grada podsjećaju da su privremene prometne regulacije unesene i u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps te preporučuju njihovo korištenje kako bi vozači lakše pronašli alternativne pravce i izbjegli gužve.
Rekonstrukcija raskrižja dio je šireg programa obnove zagrebačke tramvajske infrastrukture, kojim Grad postupno modernizira najopterećenije dijelove mreže nakon godina nedovoljnih ulaganja.
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