oko četiri milijuna eura
Počeli radovi na produženoj Branimirovoj, evo do kada će trajati i što se sve mijenja
U Sesvetama su u četvrtak počeli radovi na trećoj etapi produžene Branimirove vrijedni oko četiri milijuna eura bez PDV-a, kojima se nastavlja gradnja prometnog koridora za rasterećenje Zagrebačke ceste, Avenije Dubrava i istočnog dijela grada, a rok završetka radova je šest mjeseci.
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Radove je otvorio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, zajedno sa zamjenikom Lukom Korlaetom i predsjednikom Gradske skupštine Matejem Mišićem. Nova dionica, duga gotovo kilometar, protezat će se od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste u Sesvetama, a rok za završetak radova je šest mjeseci.
Kako je rekao Tomašević, radovi na trećoj etapi uključuju izgradnju nove četverotračne prometnice s pješačko-biciklističkim stazama, rekonstrukciju i izgradnju sustava sanitarne i oborinske odvodnje, novu vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te hortikulturno uređenje. U sklopu projekta izgradit će se i novo semaforizirano raskrižje na spoju s Varaždinskom cestom, koje će biti povezano s gradskim Centrom za upravljanje prometom.
Tomašević je rekao da je prva etapa produžene Branimirove već dovršena u mandatu ove gradske vlasti, dok nakon ove dionice preostaje još druga, najzahtjevnija etapa jer prolazi dolinom potoka Vuger i zahtijeva dodatno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
"Kada kroz dvije godine dovršimo cijeli projekt, Sesvete će dobiti novu obilaznicu dugu četiri kilometra, a njezinim povezivanjem s produženom Kolakovom ulicom stvorit ćemo oko sedam kilometara nove prometnice koja će značajno rasteretiti promet na istoku grada”, rekao je zagrebački gradonačelnik.
Dodao je da je riječ o investiciji vrijednoj oko 50 milijuna eura bez PDV-a, koja se u cijelosti financira iz gradskog proračuna. Za potrebe realizacije cijelog projekta produžene Branimirove Grad Zagreb dosad je za otkup zemljišta izdvojio više od deset milijuna eura.
Glavni inženjer projekta Marko Lovrić iz tvrtke PGP Zagreb rekao je da su radovi već počeli krčenjem zelenila te da je dio materijala dopremljen uz gradilište.
“Sa svim radovima krećemo momentalno, jer je rok od šest mjeseci relativno kratak”, rekao je Lovrić.
Predsjednik Gradske četvrti Sesvete Dražen Markota (HDZ) ocijenio je projekt iznimno važnim za građane Sesveta.
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