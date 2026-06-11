Počeli radovi na produženoj Branimirovoj, evo do kada će trajati i što se sve mijenja

Kako je rekao Tomašević, radovi na trećoj etapi uključuju izgradnju nove četverotračne prometnice s pješačko-biciklističkim stazama, rekonstrukciju i izgradnju sustava sanitarne i oborinske odvodnje, novu vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te hortikulturno uređenje. U sklopu projekta izgradit će se i novo semaforizirano raskrižje na spoju s Varaždinskom cestom, koje će biti povezano s gradskim Centrom za upravljanje prometom.