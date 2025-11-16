Kreće svinjokolje: Posebne su mjere zbog svinjske kuge, nema slanja čvaraka i kobasica obitelji

Ministarstvo posebno upozorava da svježe meso i proizvodi od mesa svinja zaklanih za vlastite potrebe ne smiju biti stavljeni u javnu potrošnju. To znači da se proizvodi poput kulena, kobasica, čvaraka ili svježeg mesa ne smiju prodavati ni na manifestacijama, sajmovima, tržnicama, kućnom pragu, putem interneta, niti se smiju slati paketima prijateljima ili rodbini.