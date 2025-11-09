Oglas

svinjokolje neće biti upitne

Ministar Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge

author
Hina
|
09. stu. 2025. 15:18
farma svinja
Pexels / Ilustracija

Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je u nedjelju kako je zaustavljen trend širenja afričke svinjske kuge (ASK), da od 20. listopada nije bilo novih slučajeva te bolesti i da svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna.

„Trend širenja ASK u ovom trenutku je gotovo na nuli, nema ga, od 20. listopada nismo imali novih izbijanja u Lugu (naselje u općini Bilje) u Osječko-baranjskoj županiji“, izjavio je ministar na proslavi blagdana svetog Huberta, Dana lovstva i sto godina lovstva u Hrvatskoj.

 „Vrlo brzo će doći 20. studenoga, mjesec dana od posljednjeg izbijanja, kad će i ta zona zaštite i nadziranja biti uklonjena, sukladno pravilima“, rekao je.

„Dakle, imat ćemo zonu 3 u kojoj će i dalje biti određeno vrijeme, nekoliko godina, odredbe na snazi, no slavonske svinjokolje i sve što nas čini Slavoncima, neće biti upitni“, dodao je.

 Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima koji su smogli snage izboriti se sa ASK.

 Izrazio je uvjerenje da će borba protiv te bolesti u slijedećoj godini biti puno učinkovitija.

  „Vjerujem da ćemo biti spremni na tragu svih nemilih izbijanja u Vukovarsko-srijemskoj, a sada i u Osječko-baranjskoj županiji“, rekao je ministar i naglasio kako se treba pripremiti za slijedeću sezonu, odnosno kada dođu toplija vremena i kada se bolest  širi.

  Naveo je kako žarišta ASK ima posvuda u EU, čak i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji, koje nisu članice EU i „gdje se ne vodi evidencija koju mi imamo“. „Ali, prema informacijama, (bolest) je i izvan kontrole“, kazao je ministar i upozorio kako je oprez potreban, jer divlje svinje preplivavaju i Savu i Dunav i Dravu.

 „Moramo biti potpuno svjesni, zato sam pozvao lovce da i dalje rade svoj posao, da odgovorno upravljaju lovištima i pomognu u suzbijanju ASK“, izjavio je ministar Vlajčić.

afrička svinjska kuga ask david vlajčić svinjogojstvo svinjokolje

