Ministar Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge

Naveo je kako žarišta ASK ima posvuda u EU, čak i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji, koje nisu članice EU i „gdje se ne vodi evidencija koju mi imamo“. „Ali, prema informacijama, (bolest) je i izvan kontrole“, kazao je ministar i upozorio kako je oprez potreban, jer divlje svinje preplivavaju i Savu i Dunav i Dravu.