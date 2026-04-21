ODBOR ZA OBRANU
Kroz Hrvatsku prolaze dva od četiri glavna EU koridora za vojnu pokretljivost
Saborski Odbor za obranu prihvatio je izvješće o odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz Libanona i Iraka, izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i financijama za 2025. godinu te pozitivno stajalište RH o prijedlogu EU uredbe o olakšavanju prijevoza vojne opreme.
Izvješće o odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga predstavio je državni tajnik Ministarstva obrane Tomislav Galić koji je istaknuo kako je riječ o operacijama potpore miru UN-a UNIFIL u Libanonu i NATO-a u Iraku.
Evakuiran vojnik iz Libanona i sedmero iz Iraka
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović odluku o povlačenju donio je 2. ožujka 2026. zbog sigurnosne situacije, a Ministarstvo obrane potom je obavijestilo UN i NATO o povlačenju.
Odlukom Sabora u 2025. i 2026. bilo je moguće uputiti do tri pripadnika u Libanon i do 10 u misiju u Iraku. Pripadnik iz Libanona evakuiran je 12. ožujka 2026. uz potporu Njemačke, dok je sedam pripadnika iz Iraka evakuirano 18. i 19. ožujka uz potporu SAD-a.
"Ključni kriterij za provedbu svih aktivnosti bila je sigurnost naših pripadnika. Odlukom Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu (SACEUR) svi pripadnici ove misije, zbog ugrožene sigurnosti i nemogućnosti provedbe zadaće, povučeni su iz Iraka te misija nastavlja djelovanje u reduciranom obliku iz zapovjedništva u Napulju", istaknuo je Galić na sjednici u utorak.
Hrvatski vojnici u devet međunarodnih misija
Također je naveo kako RH pridaje važnost sudjelovanju u misijama i operacijama kao aktivnom doprinosu jačanja međunarodne sigurnosti i rješavanju kriza miroljubivim putem.
Galić je također istaknuo da RH trenutačno sudjeluje u devet međunarodnih misija, operacija i aktivnosti s ukupno 378 pripadnika Oružanih snaga, od toga u pet NATO operacija s 361 pripadnikom.
Barić: Potrebno sačuvati stečeno znanje o razminiranju
Odbor je usvojio i Vladino izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu.
Državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin izvijestila je da su ciljevi razminiranja za 2025. godinu, koji su obuhvaćali 47,2 kvadratnih kilometara, u cijelosti ostvareni. Nažalost, dodala, u 2025. godini dogodile su se dvije minske nesreće u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a jedna je lakše ozlijeđena.
Državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović izvijestio kako završeno razminiranje vojnog poligona "Eugen Kvaternik" u Slunju, a razminiranje se tijekom 2025. provodilo i na vojnim lokacijama Tovar na Malom Lošinju i u Karlovcu te na neplaniranoj lokaciji na području radarske postaje "Kozjak" Split. U provedbi zadaća razminirano je 536.694 kvadratnih metara, dok su ukupni troškovi Ministarstva obrane za te aktivnosti iznosili 529.868 eura.
Što se tiče plana za 2026., Matanović je istaknuo kako je u prvom tromjesečju završeno razminiranje minski sumnjivih površina i na vojnim lokacijama.
Galić: Jačanje vojne pokretljivosti EU-a nužan odgovor na sigurnosnu situaciju
Odbor za obranu na sjednici je također prihvatio stajalište o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira mjera za olakšavanje prijevoza vojne opreme, robe i osoblja širom Unije koja predstavlja pravni temelj za jačanje vojne pokretljivosti s ciljem uspostave jedinstvenog EU okvira za prekogranična odobrenja vojnih transporta.
"RH podržava prijedlog uredbe te ga smatra nužnim i pravodobnim odgovorom na znatno pogoršanu sigurnosnu situaciju u Europi. Vjerodostojnost kolektivnog odvraćanja i obrane ne ovisi isključivo o vojnim sposobnostima, već i o sposobnosti brzog, predvidivog i koordiniranog raspoređivanja snaga, pri čemu je vojna pokretljivost jedan od ključnih preduvjeta", naveo je Galić.
Dodao je kako je Hrvatska u ovom kontekstu posebno relevantna s obzirom na to da kroz njezin teritorij prolaze dva od četiri glavna EU koridora za vojnu pokretljivost, čime se pozicionira kao važna tranzitna država za potrebe istočnog i jugoistočnog krila Unije i NATO-a te se istovremeno otvara i značajan potencijal za sufinanciranje modernizacije prometne infrastrukture dvojne namjene.
