Pojašnjavaju i kako trgovac u tom odnosu nije vjerovnik, ne odlučuje o odobravanju kredita, ne određuje kreditni limit i ne preuzima rizik njegove otplate, već samo prihvaća način plaćanja koji je potrošaču omogućio izdavatelj kartice. Budući da u takvom modelu trgovac ne nastupa kao vjerovnik, na trgovca se niti ne primjenjuju obveze koje novi zakon propisuje za vjerovnike, kažu iz Ministarstva te ističu kako se u ovom dijelu nije ništa značajnije mijenjalo donošenjem novog zakona, stoga kupnja na rate putem kreditnih i debitnih kartica za potrošače ostaje kakva je bila i do sada.