Poduzetnici od Šušnjara traže odgovore: Koliko će nas koštati nove obveze?

Udruga traži i podloge na temelju kojih je procijenjeno da su nove mjere razmjerne učinku koji se njima želi postići, kao i dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo jesu li razmatrana blaža rješenja. Među njima navode moguća izuzeća, pragove, pojednostavljene obveze ili dulje prijelazno razdoblje za najmanje poduzetnike.