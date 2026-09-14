UDRUGA GLAS PODUZETNIKA
Poduzetnici od Šušnjara traže odgovore: Koliko će nas koštati nove obveze?
Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je Ministarstvu gospodarstva i ministru Anti Šušnjaru službeni zahtjev za pristup informacijama o novim obvezama isticanja dodatnih cijena i objave digitalnih cjenika, koje će se za širok krug trgovaca i pružatelja usluga početi primjenjivati 1. listopada.
Iz Udruge traže podatke o analizama na temelju kojih je država zaključila da su nove obveze potrebne, razmjerne cilju koji se njima želi postići te provedive u ostavljenom roku.
Prema navodima UGP-a, nove mjere za poduzetnike podrazumijevaju dodatne administrativne, organizacijske i tehničke zahtjeve. Dio poslovnih subjekata morat će prilagoditi svoje mrežne stranice, izraditi i redovito ažurirati cjenike u formatima pogodnima za automatsku obradu podataka te omogućiti automatizirano prikupljanje tih podataka.
Iz Udruge navode da im se već obraćaju brojni poduzetnici zabrinuti zbog dodatnih troškova i vremena potrebnog za prilagodbu. Smatraju da bi nove obveze posebno mogle pogoditi mikro i male poduzetnike te obrtnike, koji često nemaju vlastite IT službe, administraciju ni zaposlenike koji se mogu posvetiti novim regulatornim zahtjevima.
UGP upozorava i na kratak rok za prilagodbu jer primjena novih pravila počinje 1. listopada. Poslovni subjekti do tada moraju proučiti pravila, prilagoditi svoje sustave i poslovne procese te, ako je potrebno, angažirati vanjske IT ili druge stručnjake.
"Propis se može donijeti jednim potpisom. Prilagodba poslovanja ne događa se jednim klikom", poručuju iz Udruge Glas poduzetnika.
Previše nepoznanica
UGP je zbog toga od Ministarstva zatražio postojeće analize i dokumentaciju iz kojih bi trebalo biti vidljivo koliko će provedba novih obveza stajati poduzetnike, koliko će vremena zahtijevati, koliko je poslovnih subjekata njima obuhvaćeno te kakav se učinak očekuje posebno na mikro i male poduzetnike i obrtnike.
Udruga traži i podloge na temelju kojih je procijenjeno da su nove mjere razmjerne učinku koji se njima želi postići, kao i dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo jesu li razmatrana blaža rješenja. Među njima navode moguća izuzeća, pragove, pojednostavljene obveze ili dulje prijelazno razdoblje za najmanje poduzetnike.
Od Ministarstva traže i odgovor na pitanje na temelju čega je upravo 1. listopada određen kao datum početka primjene novih pravila te je li prije donošenja odluka procijenjeno koliko je vremena poduzetnicima stvarno potrebno za tehničku i organizacijsku prilagodbu.
UGP je od Ministarstva gospodarstva zatražio analitičke podloge na kojima se mjere temelje, dok je od Ureda za zakonodavstvo zatražio dokumentaciju o njegovoj ulozi i mišljenjima u postupku pripreme odluka.
Udruga pritom podsjeća da politika boljih propisa polazi od potrebe analiziranja učinaka propisa na one na koje se oni odnose, uključujući poslovne subjekte, kao i od procjene razmjernosti i posljedica regulatornih zahtjeva.
"Ako država tvrdi da su ove mjere razmjerne i potrebne, očekujemo da iza takve tvrdnje postoje konkretne analize. Ako postoje, javnost i poduzetnici imaju pravo vidjeti ih. Ako ne postoje, onda imamo puno ozbiljniji problem – jer se poduzetnicima nameću nove obveze bez procjene koliko će ih one koštati i mogu li ih uopće provesti u zadanom roku", poručuju iz Udruge Glas poduzetnika.
Traži se žurno postupanje
UGP naglašava da od nadležnih institucija ne traži izradu novih analiza, nego dostavu dokumenata i procjena koje su već korištene pri donošenju odluka. Ako pojedine analize nisu izrađene, iz Udruge očekuju da Ministarstvo to jasno navede.
Smatraju da poduzetnici imaju pravo znati jesu li odluke koje im stvaraju nove troškove donesene na temelju podataka i analiza ili pretpostavki.
Zbog kratkog vremena preostalog do početka primjene novih obveza Udruga Glas poduzetnika od Ministarstva gospodarstva zatražila je žurno postupanje.
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