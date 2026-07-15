Ličani postavili rok za odgovore o otpadu. Ministrica: Mislim da se ne trebamo služiti takvim načinom

"Iako zakon predviđa i drukčija rješenja te naplatu najprije od onečišćivača pa od lokalne samouprave u određenim situacijama, mi smo kao Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša odmah, u roku od 10 dana, izjavili da ćemo mi financirati jer smo svjesni da sanacija ovakve situacije nadilazi financijske mogućnosti lokalne zajednice. Mi smo isto tako rekli da ćemo pristupiti sanaciji čim nam to bude omogućeno s obzirom na tijek istrage te smo nakon dobivanja pisane obavijesti u desetom mjesecu prošle godine odmah pokrenuli aktivnosti kako smo i najavljivali", podsjetila je Vučković.