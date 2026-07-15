nelegalno odlaganje
Ličani postavili rok za odgovore o otpadu. Ministrica: Mislim da se ne trebamo služiti takvim načinom
Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poručila je da će odgovoriti na sva pitanja koja o nelegalnom odlaganju otpada postavljaju građani Gospića, no ne slaže se s postavljanjem rokova građanske inicijative "Gospić je naš dom" koja, ako oni ne budu ispunjeni, najavljuje nove akcije.
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Mi se svakako trudimo odgovoriti na sve upite koje dobivamo, pa ćemo naravno odgovoriti i na sva pitanja koja nam postavljaju građani Gospića, žitelji Ličko-senjske županije vezano za očuvanje njihovog okoliša i za teme nelegalnog odlaganja otpada, rekla je u srijedu Vučković komentirajući najavu građanske inicijative "Gospić je naš dom" da će održati radikalne akcije ako do 15. srpnja ne dobiju odgovore na zahtjeve koje su uputili nakon prosvjeda održanog 27. lipnja.
Mislim da rokovi u tom smislu, je li 15. ili 16. (srpnja), nisu relevantni, da se ne trebamo služiti takvim načinom, dodala je Vučković. Istaknula je da se otpad u Gospiću, prema objavljenim priopćenjima USKOK-a, odlagao najmanje od početka 2022., najkasnije do rujna 2024. godine, kao i da dozvolu za gospodarenje otpadom nije dalo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
"Iako zakon predviđa i drukčija rješenja te naplatu najprije od onečišćivača pa od lokalne samouprave u određenim situacijama, mi smo kao Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša odmah, u roku od 10 dana, izjavili da ćemo mi financirati jer smo svjesni da sanacija ovakve situacije nadilazi financijske mogućnosti lokalne zajednice. Mi smo isto tako rekli da ćemo pristupiti sanaciji čim nam to bude omogućeno s obzirom na tijek istrage te smo nakon dobivanja pisane obavijesti u desetom mjesecu prošle godine odmah pokrenuli aktivnosti kako smo i najavljivali", podsjetila je Vučković.
Svjesni su, dodala je ministrica, da građani žele da se taj otpad što prije ukloni. "Svi bismo bili sretni da do toga nije došlo, da se malo pažljivije postupalo, da su se poštivale odluke i zakon, provodili nadzori, ophodnje i sve ono što mora biti, što piše u dokumentima i programima", istaknula je ministrica.
Nakon prosvjeda "Hodaj za Liku” 27. lipnja, građanska inicijativa "Gospić je naš dom” uputila je dopis predsjedniku Vlade Andreju Plenković tražeći žurno očitovanje države i konkretne poteze vezane uz problematiku otpada na području Gospića, s rokom za odgovor do 15. srpnja. Uz hitan sastanak s predstavnicima Vlade, tražili su, među inim, objavu svih analiza tla i otpada, primjenu pravnog mehanizma kakav je, kako su naveli, korišten u slučaju Vjesnikova nebodera, kao i ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija.
Ako država ne odgovori na njihove zahtjeve, naveli su, razmotrit će mjere koje bi uključivale usporavanje ili blokade prometa na cestovnim pravcima kroz Liku, uključujući i autocestu kao ključnu kopnenu poveznicu između sjevera i juga Hrvatske.
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