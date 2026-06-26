Ličani organizirali prosvjed zbog otpada i tvornice za preradu litija, objavljeni detalji

"Dodano što želimo posebno naglasiti, kao građanska inicijativa, jasno se ograđujemo od svake stranačke i političke instrumentalizacije ovog skupa s bilo koje strane. Hod za Liku nije i neće biti politička pozornica! Tko god pokuša iskoristiti ovaj dan u stranačke svrhe, neka ima na umu da su upravo ti isti građani, čiji glas danas traži prostor, ti kojima je taj prostor godinama uskraćivan i da to ne prolazi nezapaženo. Ovo je dan građana! Organizirali su ga građani, hodaju građani i njihov glas - jedini, tražimo da se čuje u subotu. Svi su dobrodošli, političari koji žele biti dio ovog dana, mogu - rame uz rame sa svima nama. Medijima upućujemo poseban apel: dajte mikrofon građaninu koji godinu i pol dana ne može saznati je li voda koju pije sigurna. Dajte ga majci koja kupuje flaširana vodu u gradu koji je nekoć imao najčišću vodu u Europi. Dajte ga čovjeku koji živi uz zakopani otpad i ne zna što mu je u tlu. Jedan dan, samo jedan dan dajte prostor onima kojima je taj prostor predugo uskraćivan. Hvala vam svima koji ćete sutra koračati za Liku, za sve nas! Neizmjerno HVALA!!!", piše u objavi.