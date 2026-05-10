Najavljeno kad bi trebala završiti prva faza sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću

Rekao je da u Fondu trenutno imaju otvorene postupke javne nabave za prvu fazu sanacije za Gospić za koju rok istječe krajem svibnja kada će Fond otvarati ponude. Radi se o opasnoj plastici uz sam silos, u količini od oko tri i pol tisuće tona. Procijenjena vrijednost javne nabave je 2,1 milijuna eura bez PDV-a. Rok da se sav taj otpad ukloni je šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora, pa Budiša očekuje da će se s prvom fazom sanacije krenuti najesen i da u proljeće sljedeće godine završi, ukoliko se postupci javne nabave završe prema planiranoj dinamici.