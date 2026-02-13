Liječnica u hitnoj snimljena kako šmrče kokain? "Nisam imao dojam da redovito koristi"

Liječnica čiji je postupak lani šokirao Hrvatsku, sada je u centru novog skandala.
U redakciju Provjerenog stigla je šokantna informacija, a onda i fotografije.
Liječnica hitne medicine, koja je prošle godine nazvala kolege u hitnoj i pozvala ih na intervenciju koju je izmislila, sada je snimljena kako šmrče kokain.
Za lažnu prijavu nesreće, koja je inače kazneno djelo, sankcije nije snosila. Za novu situaciju vezano za kokain, nadređeni tvrde - provest će istragu.
Prijavu da doktorica radi pod utjecajem teških droga dobio je i Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Međutim, kako su objasnili, liječnica je sada na godišnjem odmoru, a tek kada se vrati, za dva tjedna, bit će upućena na liječnički pregled.
Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik kaže da su fotografije na kojima su liječnica, alkohol i kokain nastale u privatnom okruženju, piše Dnevnik.hr.
"Nisam primijetio niti da zamuckuje, niti da nesuvislo priča. Dakle, ja nisam imao dojam da ona to redovito koristi", zaključio je Gajnik.
Međutim, izvor Provjerenog tvrdi da je liječnica pod utjecajem odlazila i na posao.
Oglasila se i liječnica:
"Nemam komentara na Vaše navode i pitanja. Sve fotografije i videozapisi rezultat su kaznenog djela koje je prijavljeno nadležnim institucijama, te one u skladu sa zakonom poduzimaju sve potrebne radnje."
