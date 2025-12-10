Oglas

napad u Metkoviću

Maloljetnik pod utjecajem marihuane, speeda i kokaina tukao dvojicu vršnjaka

N1 Info
10. pro. 2025. 11:54
nasilje
Unsplash/Ilustracija

U Metkoviću je pritvorskom nadzorniku predan nasilni maloljetnik. Testiranjem na droge utvrđena mu je prisutnost sintetičkih i psihotropnih droga u organizmu, odnosno utvrđeno je kako je pod utjecajem marihuane, speeda i kokaina, izvijestila je policija.

Tijekom poslijepodnevnih sati u ponedjeljak, 8. prosinca, mlađa muška osoba pristupila je dvojici maloljetnika koji su sjedili na šetalištu u blizini odgojno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u predio glave, a drugog u predio ruke.

Mladić koji je udaren u predio glave je zatražio liječničku pomoć u metkovskoj ispostavi Zavoda za hitnu medicinu, nakon čega je upućen u dubrovačku bolnicu gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede. Drugi napadnuti mladić nije ozlijeđen.

Brzo je pronađen

Policijski službenici Policijske postaje Metković su identificirali i pronašli napadača u roku od dva sata od zaprimljene dojave.

Radi se o, također, maloljetnoj osobi koji je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede.

Testiranjem na droge utvrđena mu je prisutnost sintetičkih i psihotropnih droga u organizmu odnosno utvrđeno je kako je pod utjecajem marihuane, speeda i kokaina.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu za počinjeno kazneno djelo „Teška tjelesna ozljeda“ iz čl. 118. st. 2. Kaznenog zakona, odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Teme
Metković Policija maloljetničko nasilje nasilje

