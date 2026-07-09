Ljetujete na Krku? Pripazite! Uvodi se važna prometna promjena

Svatko tko se uputi na Krk dobro zna da se tijekom ljeta na tom otoku stvaraju velike gužve – i ispred mosta i u suprotnom smjeru. Općina Omišalj, s ciljem smanjenja prometnih gužvi i zastoja tijekom ljetnih mjeseci te osiguravanja bolje protočnosti prometa i neometanog funkcioniranja naselja, od 10. srpnja do 31. kolovoza ponovno uvodi privremenu regulaciju prometa koja se tijekom prošle turističke sezone pokazala vrlo uspješnom.