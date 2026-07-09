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Omiljen hrvatski otok

Ljetujete na Krku? Pripazite! Uvodi se važna prometna promjena

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N1 Info
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09. srp. 2026. 08:20
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24.06.2022., Baska - Glavna plaza u Baski prepuna kupaca. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Jasno je da je riječ o jednom od omiljenih hrvatskih otoka na kojem ljetuje velik broj turista, a dobro je znati da su vlasti odlučile uvesti prometnu promjenu.

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Svatko tko se uputi na Krk dobro zna da se tijekom ljeta na tom otoku stvaraju velike gužve – i ispred mosta i u suprotnom smjeru. Općina Omišalj, s ciljem smanjenja prometnih gužvi i zastoja tijekom ljetnih mjeseci te osiguravanja bolje protočnosti prometa i neometanog funkcioniranja naselja, od 10. srpnja do 31. kolovoza ponovno uvodi privremenu regulaciju prometa koja se tijekom prošle turističke sezone pokazala vrlo uspješnom.

Riječ je o uvođenju jednosmjernog prometa na dionici od groblja Sveti Duh do odvojka za luku Omišalj, i to u smjeru otoka Krka, prenosi Metropolitan.si

Pritom ističu da je Općina Omišalj za ovu prometnu regulaciju ishodila suglasnost Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije i Ministarstva unutarnjih poslova, čime su ispunjeni svi uvjeti za njezinu provedbu.

"Sve sudionike u prometu molimo da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i svoju vožnju prilagode privremenoj prometnoj regulaciji", poručuju nadležna tijela.

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Teme
krk omišalj turistička sezona turizam

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