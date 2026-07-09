Amerikanac nakon odmora u Hrvatskoj: "Možda pretjerujem, ali mislim da mi je dosta..."

"Osim ako nisi u moru ili pod tušem, zapravo se nikad ne uspiješ rashladiti. Uopće nema povjetarca, što me stvarno iznenadilo s obzirom na to da sam na obali. Proveo sam dovoljno vremena na plaži i u moru da se opustim, ali čim izađeš, više nema nikakvog predaha od vrućine", napisao je.