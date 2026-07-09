iscrpljen i iskren
Amerikanac nakon odmora u Hrvatskoj: "Možda pretjerujem, ali mislim da mi je dosta..."
Turist s Floride nakon odmora u Hrvatskoj priznao je da ga je prvi ovogodišnji toplinski val potpuno iscrpio. Njegova objava na Redditu potaknula je raspravu, a mnogi su se složili da je kraj lipnja zbog ekstremno visokih temperatura bio jedan od najtežih u posljednjih nekoliko godina.
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Krajem lipnja Hrvatska se, zajedno s velikim dijelom Europe, našla na udaru snažnog toplinskog vala, a u brojnim su mjestima izmjerene rekordno visoke temperature. Nesnosne vrućine iznenadile su i turista iz američke savezne države Floride.
Na društvenoj mreži Reddit objavio je svoje iskustvo u kojem je napisao da ga je vrućina potpuno iscrpila, prenosi N1 Slovenija.
"Možda pretjerujem, ali ovaj toplinski val je stvarno nepodnošljiv. Već dva tjedna nisam imao priliku da se moje tijelo uistinu ohladi i polako osjećam kako me to iscrpljuje. Živim na Floridi, gdje su ljeta poznata po visokim temperaturama i velikoj vlazi, ali ovo mi se čini kao previše", napisao je.
Ispričao je kako je tijekom prijašnjih putovanja sredinom srpnja u zapadnu Europu sebi obećao da će ubuduće izbjegavati putovanja u srpnju i kolovozu. No, kada mu se pružila prilika za posjet Hrvatskoj, prihvatio ju je misleći da je tek lipanj i da najveće vrućine tek dolaze.
"Izađeš iz mora i odmah ti je opet prevruće"
"Osim ako nisi u moru ili pod tušem, zapravo se nikad ne uspiješ rashladiti. Uopće nema povjetarca, što me stvarno iznenadilo s obzirom na to da sam na obali. Proveo sam dovoljno vremena na plaži i u moru da se opustim, ali čim izađeš, više nema nikakvog predaha od vrućine", napisao je.
Dodao je da je svjestan da će neki pomisliti da pretjeruje ili da je razmažen, no kaže je da je mnogo putovao te da s godinama sve teže podnosi visoke temperature.
Objavu je zaključio riječima da ovaj put u Hrvatskoj nije bila riječ samo o osjećaju vrućine, već o tolikoj iscrpljenosti i neprestanom znojenju da je ozbiljno razmišljao o tome da po povratku kući posjeti liječnika.
"Nisi razmažen, potpuno te razumijem"
Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari, a mnogi su mu izrazili podršku.
"Nisi razmažen, potpuno te razumijem", odgovorio mu je jedan Hrvat, dodajući kako je ovogodišnji kraj lipnja vjerojatno bio jedan od najgorih dosad.
"Čak mi i kratka šetnja na otvorenom izaziva mučninu. U hladu ili uz more još je podnošljivo, ali bilo kakva druga aktivnost gotovo je nemoguća", napisao je.
Jedan od komentatora upozorio je kako je najzabrinjavajuće to što će toplinski valovi u budućnosti vrlo vjerojatno biti sve češći i intenzivniji.
Drugi je, pak, u šali zaključio da je možda došlo vrijeme da Finska postane jedna od glavnih europskih ljetnih turističkih destinacija.
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