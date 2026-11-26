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Prometni kaos: Nesreće na A3 i A6, brojne morske linije u prekidu i ograničenja zbog vjetra
Oblina kiša, moguća poledica i jaki vjetar stvaraju probleme u prometu, a u prekidu su i neke trajektne linije, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
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Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog lokalno obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na cestama u gorju te na vlažnim dijelovima kolnika poput mostova i nadvožnjaka. Na cestama u gorju mogući su i odroni. Zbog jakog vjetra vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez zimske opreme.
Zbog vjetra u prekidu su: trajektna linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, katamaranska linija: Jelsa - Bol - Split te brodske linije: Zadar - Preko, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, M.Lošinj-Unije-Susak, ističe HAK.
Prometne nesreće na autocestama
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane promet se odvija po dva traka uz ograničenje brzine od 40 km/h.
Prometna nesreća se dogodila i na na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između tunela Čardak i čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba - promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Zbog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za I. i II. skupinu vozila (autobusi na kat, motocikli, vozila s priključnim vozilom, dostavna vozila, vozila s natkrivenim tovarnim prostorom) do je na Jadranskoj magistrali (DC8) dionica Prapratno-Zaton Doli otvorena samo za osobna vozila, obilazak je preko Stona.
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