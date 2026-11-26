Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog lokalno obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na cestama u gorju te na vlažnim dijelovima kolnika poput mostova i nadvožnjaka. Na cestama u gorju mogući su i odroni. Zbog jakog vjetra vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez zimske opreme.