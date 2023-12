Maja Sever: Postoji niz primjera kako se javnim novcem zarobljavaju mediji

Podijeli :

Predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever, gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala najnoviju aferu zbog koje je smijenjen ministar gospodarstva Davor Filipović.

Maja Sever smatra da je takav način financiranja medija od strane državnih tvrtki i ministarstava zarobljavanje medija. “To je vrlo važan aspekt ove afere. Istraživanja su pokazala kako se državnim novcem zarobljavaju mediji. To je pojam poznat i u EU-u i nadamo se da će donijeti akt koji bi to spriječio”, rekla je.

“Imamo niz primjera kako se javnim novcem zarobljavaju mediji na lokalnoj razini, ali vidimo sada da se to događa i na nacionalnoj razini. Samo pregledom oglasa državnih firmi možemo vidjeti u koje medije država upumpava koje količine novca, no to se radi izuzetno netransparentno. Sada vidimo kako to izgleda i čemu služi novac građana, da se potkupljuju mediji, da ih se ucjenjuje, ili da ih se zarobljava”, dodala je.

“Jučer je na press konferenciji Andreja Plenkovića vaš novinar pokušao postaviti pitanje, ali je premijer preko toga prešao. Odgovornost je na upravama tih firmi. Netko upravlja tim firmama iz kojih jedan savjetnik iz ministarstva maše eurima. Treba krenuti od toga tko upravlja tim firmama. Ne, nije odgovornost samo na ministru ili Lovrinčeviću, nego i na upravama tih poduzeća”, navela je.

“Vlada i premijer su odgovorni što živimo u državi u kojoj je ovo moguće. Nema mehanizama kontrole. Sustav podržava da lokalne samouprave moraju potrošiti dio sredstava za financiranje lokalnih medija, no nitko ne nadzire koliko se i kako taj novac koristi i što lokalni mediji moraju dati zauzvrat”, spomenula je.

“Mi na to godinama upozoravamo i izradili smo modele transparentnog financiranja lokalnih medija, no to se na državnoj razini ignorira. Svi znamo da to postoji, da se to radi. Imali smo i prije afere. Ne vidim mjesta premijerovom iznenađenju”, tvrdi Sever.

Navodi kako je velika odgovornost na Ministarstvu kulture i medija.

“Ako čak zanemarimo napade na novinare z tog ministarstva, onda moramo naglasiti da oni moraju osigurati mehanizme i regulativu kako do ovog ne bi moglo doći. Oni to nisu napravili i zato smo tu gdje jesmo i zato savjetnik može raditi to što radi”, zaključila je.

