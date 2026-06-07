Doba je parenja zmija. "Budite pažljivi prema njima. Većina je bezopasna i jako korisna čak i kada se čine strašnima"

"Nedavno sam s još nekoliko planinara bio na jednoj našoj slavonskoj planini. U jednom trenutku jedna je bjelica prošla ispred nas. Bila je duga oko metar i pol i kolege se nisu mogli načuditi koliko je ogromna kazavši kako nikad nisu vidjeli takvu zmiju. To i ne čudi jer mi vidimo samo deset posto zmija. Ostalih 90 posto ne vidimo jer se vješto skrivaju. Jedino su sada nešto vidljivije jer zbog parenja ne obraćaju toliko pažnju na ljude. Pritom često izvode svoje plesove parenja, vrte se jedna oko druge što je lijepo za vidjeti, a tada su i manje opasne. No u svakom slučaju nije poželjno dirati ih. Tada mogu postati ljute, siktati i braniti se bez obzira na to jesu li zmije otrovnice ili ne", kaže Lađarević (na slici ispod s jednom bjelicom, nap.a.)