Javio se Mamić iz Mostara: Stipe i Kolinda ne bi bili predsjednici da nije bilo mene

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić neko vrijeme nije se oglašavao u javnosti, ali dok traje suđenje u jednoj od afera u kojoj je prvooptužen za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, danas se oglasio iz Hercegovine.

“Nova godina, nove obveze! Moja je obveza da i u novoj godini javnosti iznesem ono što se od nje skriva”, stoji u objavi na Mamićevu Facebook profilu, kojom je najavio obraćanje javnosti u srijedu u Mostaru.

“Povod je drugo suđenje u Osijeku koje je u tijeku. Okidač je to suđenje. Ja sam pročitao toliko laži o sebi, bilo u medijima, bilo na tv, bilo čitajući izmišljenje i montirane konstrukcije optužnica za mene i obitelj. Rijetko sam imao priliku se braniti, pogotovo danas kad se nalazim na teritoriju BiH”, rekao je Mamić, prenosi Index.

“Tko je Zdravko Mamić? Bila je 1992., godina. Igralo se prvo hrvatsko prvenstvo, Dinamo je bio sramotno 5. Tu isu sezonu je izgubio finale Kupa od Inkera na svomo terenu. To je bilo na početku samostalen države. DInamo je skrahirao. Te godine, jedno večer u 22 sata sjedio sam s mojim pokojnim kumom Ćirom, prišla su nam dva policajca i rekla da Ćiro ima poziv od predsjednika Tuđmana.

I on je rekao Ćiri – vi morate privatizirati Dinamo, zna se da se Tuđmanu ne možemo suprotstaviti.

Ćiro me onda pitao – sine što je to privatizacija. I tako smo mi privatizirali Dinamo. Ali ne samo zbog Tuđmana, nego jer je u Dinamovoj blagajni bio propuh.

Tada smo mi ukrcali novac u Dinamo i odmah osvojili prvo mjesto.

1995. ja, Ćiro i još jedna tvrtka Montmontaža smo bili vlasnici Dinama. Ja sam napustio Dinamo tada razočaran. Do 1995. sam bio u društvu predsjednika Tuđmana skoro svaki dan. Ja i Ćiro smo bili redovito s njim, nisi mogao razabrati voli li on više DInamo ili Hrvatsku. Silno je predsjednik patio, želio je, sanjao, da Dinamo odigra jednu utakmicu s nekim klubom iz Europe. Rekao je da nitko nikad nije čuo za Hrvatsku i trebalo je u javnost reći da se stvara jedna nova država. Rekao sam mu ja ću dovesti klub. Brat mi igra u Bochumu i doveli smo Bochum. On je bio tako sretan da bi mi dao valjda pola Hrvatske da sam tražio.

Ovo pričam jer se sve falsificira. Dinamo je dobio 44 milijuna eura nagrada iz Europe, a Hrvatska je dala u zajednički pool 50 hiljada eura.

Ne postoji danas niti jedan stanovnik svijeta da nije čuo za Hrvatsku. Mi smo jedina država na kugli zemaljskoj koja u tri sporta na svjetskim prvenstvima je među tri na svijetu. Jel možete pojmiti onda san poglavara države?

Zašto je to važno, zato što ja nisam igrao nogomet, nisam trenirao igrače, ali sam bio apsolutni šef i to vi si govorite, i oni koji me sude, oni kažu da sam ja donosio odluke samostalno, a jesam, pa što mi onda nepriznate što sam napravio za sport i hrvatsku državu. Nego iz dana u dan masakrirate mene i moju obitelj.

Prije 10 dana sam s mojom mlađom kćeri Ivom Mamić išao na službeni put. Gurao sam svoje srce natrag od uzbuđenja, moja kćer i ja, ima li veće radosti, išli smo na konferenciju. Dolazimo u Sarajevo. Moja kćer je rezervirala sve, ona je dobila sobu, meni su u hotelu rekli da me čeka apartman. Onda smo otišli u lunch bar, konobari su rekli – želimo vas počastiti. Dolazim s mojom kćerkom i prijateljicom Beograđankom Tatjanom Kos u jedan fini bistro Tapas, svjetsko mjesto, nismo ni krenuli, to je slikanje, mi vas želimo počastiti. Uhvatio me išijas, odveli me u bolnicu, 30. stoljeće. dođem u bolnicu, nema direktora, liječnika, medicinske sestre koja me nije došla pozdraviti.

Zadnji dan spavam i hotelu na Jahorini. I tamo su me počastili. Idem zadnji dan, kod terapeuta, kaže, mi sve plaćeno. Šećem ja po Sarajevu ta dva tri dana, da vidite vi tu ljubav i toplinu. Onda drugi kaže, Sarajevo vas voli.

Stipe i Kolinda nikad ne bi bili predsjednici da nije bilo mene. Kaže meni moja Iva – tata, nema tih sudova, medija koji mogu ponišiti ovo što sam vidjela sovjim očima. I ja odlučim doći održati presicu da pojasnim još jednom što su mi napravili u Hrvatskoj i što mi dalje rade”, govori Mamić.

