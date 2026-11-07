To su dramatične brojke koje govore da ljudi odlaze iz Hrvatske, a istraživanja među našim iseljenicima u inozemstvu pokazuju da ne odlaze zbog veće plaće i boljih uvjeta života, već zbog nepravde i sustava u kojem je važnije koga znaš, nego što znaš, ocijenila je Puljak. Smatra i kako je u Slavoniji 'industrija doslovno propala, pa je ovdje najsigurnije naći posao u javnom sektoru, općini, Županiji, nekom javnom poduzeću ili agenciji'.