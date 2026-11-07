INICIJATIVA „METLA”
Puljak najavila obračun s klijentelizmom: Treba pomesti stranačke uhljebe
Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak izjavila je u subotu kako u Hrvatskoj treba pomesti klijentelizam koji vlada i upropaštava društvo te kako ne želi Hrvatsku u kojoj se škole prazne, a stranačke fotelje ostaju pune.
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Na konferenciji za novinare Puljak je kazala kako je u medijima nedavno objavljen podatak da je Hrvatska u posljednjih 13 školskih godina izgubila skoro 64 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, što je gotovo četiri tisuće razreda, pri čemu je posebno pogođena Slavonija.
Tvrdi kako je Osječko-baranjska županija u posljednjih deset godina izgubila 47 tisuća ljudi, koji su otišli s tog područja, što je najviše od svih županija u Hrvatskoj.
To su dramatične brojke koje govore da ljudi odlaze iz Hrvatske, a istraživanja među našim iseljenicima u inozemstvu pokazuju da ne odlaze zbog veće plaće i boljih uvjeta života, već zbog nepravde i sustava u kojem je važnije koga znaš, nego što znaš, ocijenila je Puljak. Smatra i kako je u Slavoniji 'industrija doslovno propala, pa je ovdje najsigurnije naći posao u javnom sektoru, općini, Županiji, nekom javnom poduzeću ili agenciji'.
Kad mladi ljudi s diplomom vide da se u takvom sustavu radna mjesta dijele po stranačkoj liniji dobiju vrlo jasnu poruku "vi ovdje nemate mjesta", i ne preostaje im ništa drugo nego da kupe autobusnu kartu za Njemačku, upozorila je predsjednica Centra.
Stoga su, dodala je, pokrenuli inicijativu "Metla" u sklopu koje su utvrdili da u Hrvatskoj ima najmanje deset tisuća stranački zaposlenih ljudi, na nepotrebna rukovodeća radna mjesta, na koja je HDZ zaposlio svoje stranačke kadrove, koji godišnje troše 500 milijuna eura.
Tražimo reviziju i ukidanje svih nepotrebnih radnih mjesta, jer uštedom tih 500 milijuna eura godišnje, ti bi se novci mogli daleko pametnije upotrijebiti, u obrazovanje, zdravstvo ili za sanacije ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Ne želimo Hrvatsku u kojoj se škole prazne, a stranačke fotelje postaju pune, poručila je Puljak.
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