Govoreći o okolnostima u kojima je Sánchez donio tu odluku, Serrano Contreras spomenuo je tri godine bez novog proračuna, veliki nestanak struje i željezničke nesreće u kojima je bilo poginulih. Premijera su politički opteretile i istrage o korupciji kojima su obuhvaćeni ljudi koji su mu bliski, među njima njegov brat i supruga.