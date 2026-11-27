Serrano Contreras za n1
Zašto je Sánchez raspisao prijevremene izbore? "Riječ je o strategiji"
Raspisivanjem prijevremenih izbora španjolski premijer Pedro Sánchez pokušava ponovno okupiti ljevicu i pridobiti mlade birače koji su zbog stambene krize izašli na ulice, ocijenio je u razgovoru za N1 Ignacio Jesús Serrano Contreras, politolog i predavač na Sveučilištu u Granadi.
Ako nakon nedjeljnih izbora na vlast dođu Narodna stranka i Vox, najveću vanjskopolitičku promjenu očekuje u odnosima s Marokom.
Zašto je Sánchez raspisao prijevremene izbore?
„Mislim da je riječ o njegovoj strategiji“, kazao je Nacho Serrano Contreras. Pedru Sánchezu i njegovoj Španjolskoj socijalističkoj radničkoj stranci (PSOE) pala je popularnost, a premijer je, smatra, želio preuzeti inicijativu prije nego što to učine njegovi politički suparnici, osobito oni na ljevici.
Govoreći o okolnostima u kojima je Sánchez donio tu odluku, Serrano Contreras spomenuo je tri godine bez novog proračuna, veliki nestanak struje i željezničke nesreće u kojima je bilo poginulih. Premijera su politički opteretile i istrage o korupciji kojima su obuhvaćeni ljudi koji su mu bliski, među njima njegov brat i supruga.
Nezadovoljstvo se vidjelo i na ulicama. Na prosvjedima u Španjolskoj, kao i u Francuskoj i Italiji, posebno su se istaknuli mladi, kojima je stanovanje postalo jedno od najvažnijih političkih pitanja.
„Mislim da je ovo učinio kako bi postigao jedinstvo na ljevici i kako bi natrag pridobio glasače koji su izrazili nezadovoljstvo trenutačnom situacijom“, rekao je.
Na pitanje koliko bi oporbene Narodna stranka (PP) i Vox mogle profitirati od nezadovoljstva zbog visokih stanarina, deložacija i migracijske politike, odgovorio je da birače zaokuplja više pitanja. Uz migracije u Ceuti, koje su važne i za Europsku uniju, izdvojio je korupciju, stanovanje i plaće. Sánchez izborima pokušava preokrenuti pad popularnosti, dok španjolska desnica računa na to da će joj širi politički zaokret u svijetu donijeti glasove, smatra Serrano Contreras.
Gaza i NATO u sjeni domaćih tema
Sánchezova vlada glasno je osudila izraelski genocid u Gazi, a premijer se razišao s Washingtonom i oko izdvajanja za obranu u okviru NATO-a. Koliko bi se taj smjer mogao promijeniti ako na vlast dođe desnica?
„U ovoj kampanji vanjska politika nije bila glavna tema“, kazao je Serrano Contreras. Upravo bi se na tom području, dodao je, posljedice promjene vlasti mogle najjasnije vidjeti.
Prema njegovoj ocjeni, međunarodna pitanja u Španjolskoj pobuđuju manje zanimanja nego u nekim susjednim zemljama. U kampanji dolaze u prvi plan kada stranke procijene da određenim stavom mogu privući birače. To se, kaže, vidjelo i u predizbornoj debati u kojoj se govorilo o potpori Izraelu.
Sánchez se donekle udaljio od Washingtona i veći naglasak stavio na međunarodno pravo i multilateralnu suradnju. Otvoreno je pitanje, dodao je Serrano Contreras, u kojoj mjeri vanjskopolitički stavovi španjolskih stranaka proizlaze iz uvjerenja, a koliko iz procjene o tome što će im donijeti glasove.
Kako dvije najstarije stranke pokušavaju doći do mladih
Na pitanje o ulozi društvenih mreža u kampanji, Serrano Contreras izdvojio je promjenu u načinu na koji se dvije najstarije stranke, Narodna stranka i PSOE, obraćaju mladima. Obje se sve više oslanjaju na podcaste, objavljuju videozapise, pjesme i slike te preuzimaju izraze kojima se služe mlađi birači. Upravo su se te dvije stranke, prema njegovoj ocjeni, u ovoj kampanji više od ostalih približile mladima.
Društvene mreže mogu pojačati postojeće političke podjele, smatra Serrano Contreras. Algoritmi daju prednost sadržaju koji kod korisnika izaziva snažnije emocije, a političari tome mogu prilagoditi retoriku i još više zaoštriti sukobe. Korisnici pritom najčešće razgovaraju s ljudima sličnih uvjerenja. S vremenom takve zajednice razviju vlastiti rječnik i vlastita tumačenja istih političkih događaja.
Studentima to objašnjava primjerom iz vremena prije društvenih mreža. Ljudi su i tada birali određeni televizijski program, slušali određenu radijsku postaju i čitali određene novine. Algoritmi danas dodatno pojačavaju taj učinak.
„Očito je da su algoritmi i društvene mreže važni, ali mislim da konačni rezultat na kraju neće ovisiti o društvenim mrežama“, kazao je.
Što bi pobjeda desnice značila za odnose s Marokom?
Upitan kako bi se eventualna pobjeda Narodne stranke i Voxa odrazila na stav Španjolske prema palestinskoj državnosti i Gazi te na odnose s EU-om i NATO-om, Serrano Contreras bio je oprezan s prognozama. Santiago Abascal, čelnik Voxa, zastupa radikalnije stavove od Narodne stranke, za koju očekuje da bi u vanjskoj politici ostala bliska stajalištima Europske unije.
Veću promjenu očekuje u odnosima s Marokom. Narodna stranka i Vox žele promijeniti Sánchezov pristup toj zemlji, a posljedice bi se, smatra, mogle osjetiti u Ceuti. Upozorio je i na Kanarske otoke, gdje je, prema njegovim riječima, migracijska situacija također složena.
Ako čelnik Narodne stranke Alberto Núñez Feijóo postane premijer, u oblikovanju migracijske politike bit će važan i odnos njegove stranke s Europskom unijom, koja želi veću kontrolu nad migracijama. Dok u odnosima s EU-om i NATO-om očekuje uglavnom kontinuitet, Serrano Contreras smatra da bi se politika Madrida prema Maroku mogla promijeniti vrlo brzo.
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