Marijana Puljak: Moj suprug zna tko su ustaše i što su oni radili

Zastupnica Marijana Puljak (Centar) bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala koliko je stabilna koalicija.
"Dario Hrebak i HSLS, nakon dugih godina podrške HDZ-u, su sada preko noći promijenili svoje vrijednosti. Svi smo znali u kojem smjeru HDZ ide, svi smo znali da je to ekstremna desnica. Hrebak i HSLS su dali podršku takvoj Vladi, a sad su se sjetili da je dosta. Dakle, ovo su nekakve čarke i pokazivanje mišića i ne očekujem tu neke promjene", smatra Puljak.
"Obnova zavjeta"
Odgovorila je i na pitanje što misli da će se dogoditi s koalicijom.
"Mislim da će, u ovih 30 dana, naći načina kako da tu svoju uzajamnu ljubav ponovno obnove. Obnova zavjeta.
Ovo je ljubav iz koristoljublja. Ovo nije ljubav iz zajedničkih interesa", kaže Puljak.
"Ivica Puljak je svim svojim radom, mišlju, djelom i riječju pokazao kakve su njegove vrijednosti i za kakav sustav vrijednosti se bori u ovoj državi. Dakle, zna tko su ustaše, što su oni radili i čita ovakve knjige. Dajem priliku Dabri da pročita tu knjigu i da postane svjestan kakve režime promovira", kaže Puljak.
"Interes nam je smijeniti HDZ s vlasti"
Puljak je odgovorila i je li upoznata s tzv. Batak koalicijom i njihovim planovima.
"Mi smo svakako jedna liberalna, centristička, umjerena stranka s jasnim vrijednostima.
Ali, ono što nas zanima je zaista okupiti centrističke opcije, međutim ne tako da taj centar kasnije bude podrška HDZ-u u ponovnom osvajanju vlasti", rekla je Puljak i dodala da HDZ-u nikada ne bi dali podršku.
"Uspostavio je takav sustav na svim razinama da se danas ljudi u Hrvatskoj jednostavno boje iskazati svoje mišljenje. Boje se reći koga podržavaju da ne bi izgubili posao zbog stranačkih knjižica.
Interes nam je svakako smijeniti HDZ s vlasti, jer zaista mislim da je bilo previše", zaključila je Puljak.
