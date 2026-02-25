Oglas

o dabri i koaliciji

Marijana Puljak: Moj suprug zna tko su ustaše i što su oni radili

N1 Info
25. velj. 2026. 14:15

Zastupnica Marijana Puljak (Centar) bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala koliko je stabilna koalicija.

"Dario Hrebak i HSLS, nakon dugih godina podrške HDZ-u, su sada preko noći promijenili svoje vrijednosti. Svi smo znali u kojem smjeru HDZ ide, svi smo znali da je to ekstremna desnica. Hrebak i HSLS su dali podršku takvoj Vladi, a sad su se sjetili da je dosta. Dakle, ovo su nekakve čarke i pokazivanje mišića i ne očekujem tu neke promjene", smatra Puljak.

"Obnova zavjeta"

Odgovorila je i na pitanje što misli da će se dogoditi s koalicijom.

"Mislim da će, u ovih 30 dana, naći načina kako da tu svoju uzajamnu ljubav ponovno obnove. Obnova zavjeta.

Ovo je ljubav iz koristoljublja. Ovo nije ljubav iz zajedničkih interesa", kaže Puljak.

Komentirala je i knjigu (Ilije Jakovljevića "Konclogor na Savi") koju je u Saboru donijela Josipu Dabri, a zbog čega su zastupnici prozvali njenog supruga.

"Ivica Puljak je svim svojim radom, mišlju, djelom i riječju pokazao kakve su njegove vrijednosti i za kakav sustav vrijednosti se bori u ovoj državi. Dakle, zna tko su ustaše, što su oni radili i čita ovakve knjige. Dajem priliku Dabri da pročita tu knjigu i da postane svjestan kakve režime promovira", kaže Puljak.

"Interes nam je smijeniti HDZ s vlasti"

Puljak je odgovorila i je li upoznata s tzv. Batak koalicijom i njihovim planovima.

"Mi smo svakako jedna liberalna, centristička, umjerena stranka s jasnim vrijednostima.

Ali, ono što nas zanima je zaista okupiti centrističke opcije, međutim ne tako da taj centar kasnije bude podrška HDZ-u u ponovnom osvajanju vlasti", rekla je Puljak i dodala da HDZ-u nikada ne bi dali podršku.

"Uspostavio je takav sustav na svim razinama da se danas ljudi u Hrvatskoj jednostavno boje iskazati svoje mišljenje. Boje se reći koga podržavaju da ne bi izgubili posao zbog stranačkih knjižica.

Interes nam je svakako smijeniti HDZ s vlasti, jer zaista mislim da je bilo previše", zaključila je Puljak.

Josip Dabro Marijana Puljak koalicija

