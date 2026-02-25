Marijana Puljak: Moj suprug zna tko su ustaše i što su oni radili

"Dario Hrebak i HSLS, nakon dugih godina podrške HDZ-u, su sada preko noći promijenili svoje vrijednosti. Svi smo znali u kojem smjeru HDZ ide, svi smo znali da je to ekstremna desnica. Hrebak i HSLS su dali podršku takvoj Vladi, a sad su se sjetili da je dosta. Dakle, ovo su nekakve čarke i pokazivanje mišića i ne očekujem tu neke promjene", smatra Puljak.