"demokršćanska načela"

Šuta ostaje na čelu: "Obećao sam da ćemo HDZ u Splitu učiniti pobjedničkom strankom"

author
Hina
|
26. lis. 2025. 22:47
Predstavljanje projekta dogradnja Pomorsko-putničkog terminala Resnik-Divulje.
Dosadašnji predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta ponovno je izabran na tu dužnost u nedjelju na unutarstranačkim izborima, dok je za predsjednika  splitsko-dalmatinskog HDZ-a izabran Ante Mihanović koji na toj dužnosti nasljeđuje Antu Sanadera.

Tomislav Šuta prije tri godine prvi puta izabran je za predsjednika splitske organizacije stranke, a u međuvremenu je ovog proljeća kao kandidat HDZ-a pobijedio na izborima za splitskog gradonačelnika.

"Prije tri godine, kada sam dobio povjerenje, obećao sam da ćemo HDZ u Splitu učiniti pobjedničkom strankom, strankom koja će napraviti iskorak," izjavio je večeras Šuta.

Dodao je kako je sa svojim timom u prvih 150 dana na dužnosti gradonačelnika pokrenuo projekt prvih priuštivih stanova, doma za starije te ključnih cestovnih koridora u Splitu. Naglasio je da će HDZ u Splitu nastaviti njegovati domoljublje s demokršćanskim načelma.

Novoizabrani predsjednik Splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Mihanović je izjavio kako će se usredotočiti na očuvanje i afirmaciju obitelji, rješavanje stambenog pitanja za mlade, te jačanje malog i srednjeg poduzetništva s naglaskom na ribarstvo i poljoprivredu.

Šuta i Mihanović bili su jedini kandidati za stranačke dužnosti u HDZ-u na koje su se kandidirali.

Teme
Gradonačelnik Splita HDZ Tomislav Šuta hdz split

