Krešić: Dayton je davno pogažen, BiH treba novi dogovor i ugovor

Umirovljeni general Marinko Krešić u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića komentirao je situaciju u Ukrajini. Osvrnuo se i na stanje u susjednoj Bosni i Hercegovini, a govorio je i naoružavanju Hrvatske vojske i tome trebamo li biti spremni za novi rat.

Predsjednik Republike je ponovno poručio da hrvatski vojnici neće u Ukrajinu. “Ako znamo da mirovni sporazum nije riješen, da je situacija u okruženju vrlo škakljiva, da se preslaguje svjetski poredak, Hrvatska nije u stanju izvršavati takve izjave, ako nije NATO. Ne treba žuriti s izjavama”, govori Krešić koji smatra da smo daleko od ikakvog mirovnog rješenja.

“Suludo bi bilo ići na silu u bilo koju zemlju. Tako je i u Ukrajini i Rusiji”, kaže.

Što se tiče smirivanja tenzima između Pantovčaka i Banskih dvora, Krešić kaže da se nada da je to pokazatelj trajnog popravljanja odnosa. Spominje krizu u BiH, Ukrajinu i Rusiju, ali i Bliski istok. “Svakako je vrijeme da se svi upitamo je li ugrožena sigurnost RH. Ne deklarativno, nego da radimo na planu, da ne ugrožavamo HV koji je deklarativno spreman, ali idobro opremljen”, kaže.

Situacija u BiH

“Svaka normalna zemlja bez panike je u ugrozi ako susjedna BiH ima pitanje rješavanja Hrvata i Dodikovo rušenje Daytona, tu je i bošnjački unitarizam, a Hrvati nisu ravnopravni. Dayton je davno pogažen, dugoročno nema rješenja da se on popravi, nego treba napraviti novi sporazum s tri konstitutivna naroda i onda bi zavladao mir i ulazak u EU”, kaže.

“Teško da će se to dogoditi”, kaže na pitanje o mogućnosti da se uhiti Milorada Dodika. Taj potez ne smatra dobrim ni za srpski narod u BiH, koji je iz Federacije gotovo nestao.

“Svi bi se narodi trebali moći vratiti na svoje prostore i svoja ognjišta i da nitko nije u podređenom položaju”, govori.

Hrvatska bi trebala biti prisutnija u BiH, kao jamac Daytonskog sporazuma, smatra umirovljeni general Krešić.

“BiH treba novi dogovor i ugovor. Problem je sad eskalirao, ovdje neće biti lako ni rata ni odvojenja bez znanja Rusije”, kaže Krešić.

Naoružavanje RH

Krešić smatra da bi se Hrvatska trebala orijentirati na nove vrste ratovanja.

“Iz iskustva Domovinskog rata, u početku su bile samostalne satnije, taktičke grupe, oni su u početku obranili i domovinu i sve. Mi smo 30 godian bili prije Europe. I sad bi trebale biti takve skupine. Pitanje je savladavanja tehnike i načina da zaštitite tu moćnu tehniku. To morate nečim štititi. Čime? Dronovima. Hrvatska mora ulagati u takvu vrstu industrije i osposobljavati ljude koji to rade”, govori.

Prema njegovim riječima, lako je moguć scenarij poput onoga kad je dron pao na zagrebačkom Jarunu. “Najveća opasnost je iz zraka. Gađaju se prioritetni ciljevu. Tu treba poduzeti jače korake. Vojska je u nabavi tehnike, vidim da su krenuli i to i to nas raduje. Taj dio priprema nije preskup, koliko god da košta on je učinkovit i spašava život”, govori.

“Ono što Hrvatska može proizvesti, treba proizvesti, ne treba biti ovisan ni o kome”, kaže umirovljeni general Krešić.

Upozorenja

“Mora postojati svijest. Danas je elektronski rat. Treba biti spreman, ali nema mjesta panici. Ako ništa, trebamo imati spremne stvari zbog elementarnih nepogoda, nikad ne znate što vam i kad treba. Treba mlade educirati”, govori Krešić o upozorenjima koje su brojne europske zemlje izdale građanima u kojima ih potiču da budu spremni za nekoliko teških dana u slučaju početka rata.

“Treba puhati i na hladno”, zaključuje.

