FT: Europa planira zamijeniti SAD u NATO-u, priprema plan koji će ponuditi Trumpu

Vodeće europske sile rade na planovima za preuzimanje više odgovornosti od SAD-a za obranu, a među njihovim idejama nalazi se i neke koje bi se mogle trajno odraziti na budućnost NATO-a.

Jedna od ideja o kojima se neformalno raspravlja u krugu Velike Britanije, Francuske, Njemačke i skandinavskih zemalja jest prijedlog administraciji Donalda Trumpa za kontrolirani prijenos članstva u NATO-u u sljedećih pet do deset godina, piše The Financial Times, a prenosi tportal.

Četiri europska dužnosnika na koje se list poziva navode kako Europa želi izbjeći kaos koji bi nastao kad bi se SAD jednostrano odlučio povući iz NATO-a, što je Trump više puta najavio.

Cilj ovog prijedloga bio bi osmisliti plan za prebacivanje financijskog i vojnog tereta na europske države i predstaviti ga SAD-u prije godišnjeg NATO-ovog summita, koji će se u lipnju održati u Den Haagu.

Prijedlog bi definirao čvrste obveze za povećanje europske potrošnje na obranu i jačanje vojnih sposobnosti, kako bi se Trumpa uvjerilo da pristane na postupan prijenos odgovornosti, a SAD-u bi takav razvoj situacije omogućio da se više fokusira na Aziju.

Trenutno Europa ne može bez SAD-a

Sjedinjene Američke Države, koje na obranu troše više nego svi ostali saveznici zajedno, i dalje su ključne za sigurnost Europe.

Osim svoje sposobnosti nuklearnog odvraćanja, koja je povezana s obranom Europe i uključuje američko nuklearno oružje stacionirano u nekoliko europskih zračnih baza, SAD pruža vojne sposobnosti koje europski saveznici nemaju, upravlja zračnim, pomorskim i kopnenim bazama te u Europi drži 80.000 svojih vojnika.

Koalicija voljnih

Otkako je Trump izabran za predsjednika, Njemačka, Francuska i Velika Britanija već su krenule povećavati obrambene proračune ili ubrzavati ranije planirane investicije. Europska unija također je pokrenula inicijative kojima želi potaknuti svoje članice na dodatna ulaganja u obranu.

Prema procjenama europskih dužnosnika, trebalo bi između pet i deset godina da se europske vojne sposobnosti podignu na razinu na kojoj bi mogle nadomjestiti većinu američkih kapaciteta — osim nuklearnog arsenala SAD-a.

Neke su države oklijevale uključiti se u razgovore o preuzimanju tereta jer se boje da bi to moglo potaknuti SAD da ubrza povlačenje. Vjeruju da Trump, unatoč retorici, ne planira napraviti velike promjene u američkom vojnom prisustvu u Europi. Drugi su, pak, sumnjičavi prema tome bi li Trumpova administracija uopće pristala na takav strukturirani proces s obzirom na to koliko je nepredvidiva.

