Marko Vučetić na maršu protiv fašizma: "Mi moramo zaustaviti kugu 21. stoljeća"

Na današnjem antifašističkom “Dalmatinskom maršu” govor je održao Marko Vučetić, zadarski sveučilišni profesor, koji je pozdravio prisutne kao “liječnike društva”.
Oglas
"Vi ste danas tu da bi izliječili ovo društvo od kuge koja je nastala u 20. stoljeću, a to je kuga fašizma. Albert Camus završava svoje djelo Kuga s riječima da će u budućnosti ovaj bacil okupiti svoje štakore. Zbog toga nam kuga u 21. stoljeću također prijeti. Taj bacil kuge nije poražen, niti će ikad biti poražen. Mi ga možemo i moramo zaustaviti, mi moramo zaustaviti kugu 21. stoljeća da naši građani koji smatraju da s fantomkama trebaju ići na neprijatelje, kad skinu te fantomke u ogledalu ne vide lice štakora nego čovjeka", rekao je Marko Vučetić, a prenosi Zadarski list.
"Liječimo društvo i ono koje je izlaženo napadu, ali i ono koje je zbog ignoriranja, zbog neznanja, zbog toga što nije u stanju otvoriti se prema univerzalnoj humanosti odlučilo umasoviti se, lišiti se lica i drugima priči s neprijateljstvom i željom da ti potonu u ništavilo, ništavilo njihove duše i povijesnog nerazumijevanja."
"No, vratimo se mi na našu zemlju, onu koju danas branimo. To je zemlja koju nikom ne damo, to je zemlja čiji rodni list se naziva Ustav Republike Hrvatske. U rodnom listu Republike Hrvatske stoji da je državna samostalnost i suverenost u Drugom svjetskom ratu prepoznata u onome što se opire Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Sve što ima veze s Nezavisnom Državom Hrvatskom u izravnoj je suprotnosti s Republikom Hrvatskom i neprijateljski je usmjereno prema Republici Hrvatskoj. Tu zemlju vam mi ne damo, ta zemlja se danas naziva Republika Hrvatska. Ona je svoju suverenost prema Ustavu očitovala i 1947. godine donošenjem Ustava Narodne Republike Hrvatske, ona je očitovala svoju suverenost u Ustavu Socijalističke Republike Hrvatske i ta suverenost je obranjena u Domovinskom ratu", rekao je Vučetić u govoru protiv fašizma.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas