Marko Vučetić na maršu protiv fašizma: "Mi moramo zaustaviti kugu 21. stoljeća"

"No, vratimo se mi na našu zemlju, onu koju danas branimo. To je zemlja koju nikom ne damo, to je zemlja čiji rodni list se naziva Ustav Republike Hrvatske. U rodnom listu Republike Hrvatske stoji da je državna samostalnost i suverenost u Drugom svjetskom ratu prepoznata u onome što se opire Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Sve što ima veze s Nezavisnom Državom Hrvatskom u izravnoj je suprotnosti s Republikom Hrvatskom i neprijateljski je usmjereno prema Republici Hrvatskoj. Tu zemlju vam mi ne damo, ta zemlja se danas naziva Republika Hrvatska. Ona je svoju suverenost prema Ustavu očitovala i 1947. godine donošenjem Ustava Narodne Republike Hrvatske, ona je očitovala svoju suverenost u Ustavu Socijalističke Republike Hrvatske i ta suverenost je obranjena u Domovinskom ratu", rekao je Vučetić u govoru protiv fašizma.