Davor Matijević: "Rebalans neću podržati, ova vlast nema moju podršku"

Pred splitskim vijećnicima ponovno vruća politička točka – rebalans proračuna koji je na dnevni red stavio gradonačelnik Tomislav Šuta mogao bi pasti već na prvom glasovanju. Unatoč obrazloženju da se radi tek o „zakonskom usklađivanju na zahtjev gradskih službi“, brojke i odnosi u Gradskom vijeću govore drukčije: Šuta, čini se, neće imati potrebnih 16 ruku potpore.
Čije će ruke u vis?
Uoči zasjedanja, nezavisni Davor Matijević je jasno poručio kako neće glasati za rebalans, jednako kao ni Katarina Prnjak.
"Rebalans neću podržati jer je riječ o političkom dokumentu, gdje se iskazuje ima li ova gradska vlast našu podršku ili nema. A ova gradska vlast nema moju podršku", jasan je Matijević.
Šuta je u utorak pozvao i Centar da ga podrže, jer će zato što ne može potpisati fiskalnu odgovornost na ovakvo stanje, kako je rekao, morati prijaviti bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka. Oni su odbili 'takvu ucjenu', Mostov Franko Kelam se promptno na društvenim mrežama također izjasnio kako neće dignuti svoju desnicu, kao što ni ljevica neće dignuti ruke u vis, piše Dalmatinski.
