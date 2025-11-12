Davor Matijević: "Rebalans neću podržati, ova vlast nema moju podršku"

Šuta je u utorak pozvao i Centar da ga podrže, jer će zato što ne može potpisati fiskalnu odgovornost na ovakvo stanje, kako je rekao, morati prijaviti bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka. Oni su odbili 'takvu ucjenu', Mostov Franko Kelam se promptno na društvenim mrežama također izjasnio kako neće dignuti svoju desnicu, kao što ni ljevica neće dignuti ruke u vis, piše Dalmatinski.