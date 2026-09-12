Maturanti donijeli gripu: U posljednjih mjesec dana zabilježeno povećanje broja oboljelih

"Iako je broj prijavljenih oboljelih od gripe u ovom razdoblju nešto veći nego u istom razdoblju prošle godine, kada je zaprimljena 81 prijava, trenutačno povećanje broja oboljelih može se objasniti importiranim slučajevima povezanima s putovanjima i njihovim ograničenim sekundarnim širenjem u Hrvatskoj. S obzirom na zaraznost i lako širenje gripe, takvo je širenje očekivano", poručuju iz HZJZ-a.