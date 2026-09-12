Pacijenti nemaju jednu adresu za sve pritužbe: "Ljudi često ne znaju kome se obratiti"

Ministarstvo ističe da Bijeli telefon i pisani podnesci već sada služe kao mjesto na koje se građani mogu obratiti neovisno o tome na koga se pritužba odnosi. Ako se predstavka ne može odmah riješiti, prosljeđuje se nadležnom tijelu ili ustanovi, a podnositelj se pisanim putem obavještava o načinu rješavanja.