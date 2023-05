Maturanti pred izazovima: Od ove godine nekoliko novosti na državnoj maturi

Podijeli :

Počela je državna matura za 30 tisuća učenika. Provjerili smo koje novosti donosi i kako su se maturanti za njih pripremili.

Za trinaestu generaciju maturanata ispitima iz materinskog jezika za pripadnike nacionalnih manjina krenuli su ispiti državne mature. Pred gotovo 30 tisuća učenika do kraja lipnja najstresnije je razdobolje. Ovoj generaciji na ruku ne ide i to što ih je tijekom četverogodišnjeg školovanja zahvatio štrajk profesora kao i pandemija koronavirus pa su brojne rupe u znanju. Tu su i nova pravila pisanja državne mature čije ćemo rezultate doznati 12. srpnja.

Iako je odzvonilo srednjoškolskim obvezama i hodnici zagrebačke Športske gimanzije su prazni, maturanti još ne mogu razmišljati o odmoru jer Kenulo je najstresnije razdoblje.

Dok Ivan posljednjih mjeseci grije stolicu kako bi upao na Ekonomski fakultet, Eva sanja o stomatologiji. A da bi se to ostvarilo na ispitima mature moraju pokazati zavidno znanje i zato su, kažu, pod stresom.

“Kako se bliže ti ispiti zapravo osjećam taj nekakav pritisak, nije da ne mogu jesti, ali ne znam, razmišljam o tome konstantno, i to je stalno u glavi”, kaže Eva Krišto, maturantica Športske gimnazije.

“Sigurno je malo stresno jer ipak to je velika životna odluka i novo poglavlje u životu, ali mislim da, ako se pripremaš, da neće biti problema”, uvjeren je Evin kolega Ivan Bogdanović.

Nakon 13 godina državne mature ovo je prva generacija koja neće odabrati nižu ili višu razinu ispita iz hrvatskog jezika. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) kažu da se time želi postići da materinski jezik zadrži visoku razinu poznavanja na fakultetima.

“Kako bi budući studenti imali određene jezične kompetencije koje su, kada je materinski jezik u pitanju, svakako nužne i neophodne”, objašnjava Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

Mislim da je to dobra stvar i da bi zapravo po meni svaka matura trebala imati jednu razinu, da bude za sve jedanako”, smatra ivan

Novost je i da učenici ne mogu predati prazne eseje iz hrvatskog već moraju ostvariti minimalan prag prolaznosti na ispitu čitanja i pisanja.

O”vo da se esej mora proći, meni je to zdravorazumski, mislim da je to uvijek tako trebalo biti, a što se tiče sažetka koji je uveden prošle godine na probnoj maturi, to se činilo dosta konfuzno i mislim da je malo problematično maturantima ove godine jer oni se nisu detaljnije bavili sažetkom niti su njihovi nastavnici stavljali naglasak na to”, rekla je Lana Petrić, profesorica hrvatskog jezika.

Lani je 24 učenika palo maturu jer se potpisalo na ispite, godinu ranije njih 32, a ove – neće nitko. Otkrije li se identitet, maturanti neće biti kažnjeni. Njihovi ispit bit će preusmjeren drugom ocjenjivaču. Hani, koja mašta o fakultetu digitalnom marketinga, to znači mnogo.

Sigurno nam je lakše jer je manje stresa. Ne moramo toliko razmišljati hoće li nam baš zbog te glupe pogreške budućnost biti na kocki, ali mislim da je ipak pametno poštivati pravila”, rekal je Hana Grahovac.

Za pripreme je ostalo još malo vremena. Oko 30 tisuća maturanata već u petak mora zasukati rukave. Čeka ih prvi važniji ispit – onaj iz engelskog jezika.

