Medicinska sestra pacijentima u bolnici krala nakit, oglasila se Komora

"Medicinske sestre i medicinski tehničari u Republici Hrvatskoj svakodnevno obavljaju svoj posao savjesno, odgovorno i s dubokim osjećajem profesionalne i ljudske odgovornosti prema pacijentima. Njihov rad temelji se na povjerenju, empatiji, stručnosti i poštivanju dostojanstva svake osobe o kojoj skrbe. Ovakav izolirani slučaj ne smije baciti sjenu na tisuće medicinskih sestara i tehničara koji svoj posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu s najvišim etičkim standardima” rekao je predsjednik Komore Mario Gazić.