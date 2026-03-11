Oglas

Medicinska sestra pacijentima u bolnici krala nakit, oglasila se Komora

Hina
11. ožu. 2026. 09:30
15.11.2021.., Pula - Opca bolnica Pula. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Hrvatska komora medicinskih sestara najoštrije osuđuje svaki oblik zlouporabe povjerenja pacijenata, uključujući i slučaj koji se prema navodima iz medija odnosi na krađu nakita u pulskoj bolnici, a koju je počinila medicinska sestra, poručili su u srijedu u priopćenju.

Pulska policija jučer je izvijestila kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom koja se sumnjiči da je počinila šest kaznenih djela teške krađe u pulskoj bolnici, neslužbeno je riječ o medicinskoj sestri koja je pacijentima krala nakit, a ukupna vrijednost počinjene štete je više tisuća eura. 

Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo te je u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske, profesionalnim standardima i temeljnim etičkim načelima sestrinske profesije, poručuju iz Hrvatske komore medicinskih sestara.

"Medicinske sestre i medicinski tehničari u Republici Hrvatskoj svakodnevno obavljaju svoj posao savjesno, odgovorno i s dubokim osjećajem profesionalne i ljudske odgovornosti prema pacijentima. Njihov rad temelji se na povjerenju, empatiji, stručnosti i poštivanju dostojanstva svake osobe o kojoj skrbe. Ovakav izolirani slučaj ne smije baciti sjenu na tisuće medicinskih sestara i tehničara koji svoj posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu s najvišim etičkim standardima” rekao je predsjednik Komore Mario Gazić.

Medicinske sestre i medicinski tehničari jedan su od ključnih stupova zdravstvenog sustava i svakodnevno predano skrbe o zdravlju i dobrobiti pacijenata, ističe se na kraju priopćenja.

