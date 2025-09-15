Međimurska hitna služba dobila tri nova vozila: "Neprocjenjivo ulaganje"

Međimurski Zavod za hitnu medicinu bogatiji je za tri nova vozila vrijedna 307.500 eura, izvijestila je u ponedjeljak Međimurska županija, navodeći da će dva vozila koristiti služba sanitetskog prijevoza, a jedno hitna služba.
U 2025. zasad gotovo 8000 intervencija
Župan Matija Posavec je prilikom primopredaje vozila istaknuo kako je u prvih osam mjeseci ove godine hitna služba intervenirala 7944 puta, dok je služba saniteta obavila više od 22.000 prijevoza.
"Te su brojke iznad prosjeka mnogih županija. Ovo nisu samo vozila, već pružena ruka podrške i naša reakcija na cilj koji smo sebi postavili - učinkovit, brz i siguran zdravstveni sustav. Zato su nove nabave u pripremi te do kraja godine stiže još jedno vozilo u Zavod“, naglasio je.
"Neprocjenjivo ulaganje"
Ključeve novih vozila župan je predao djelatnicima županijskog Zavoda zajedno s predsjednikom Upravnog vijeća Zavoda za Dragom Starčevićem.
Ravnateljica Zavoda Vladimira Križaj Grabant istaknula je da se radi o neprocjenjivom ulaganju jer su vozila, uz opremu, osnovna sredstva za rad Zavoda.
Vozni park od 29 vozila
"Naš vozni park broji 29 vozila, od čega 19 u sanitetskom prijevozu te 11 u hitnoj službi i na godišnjoj razni prijeđe ukupno više od milijun kilometara. Prijavno-dojavna jedinica hitne zaprima 80-ak poziva dnevno, a timovi na dnevnoj razini interveniraju 33 puta, dok je sanitetskih prijevoza u jednom danu i do 90.
Navedene brojke sada su i do 10 puta veće u odnosu na prošlu godinu”, kazala je Križaj Grabant.
