UOČI SJEDNICE ODBORA
FOTO / Medved i Thompson zajedno u Vukovaru. Ministar će večeras možda na koncert
Uoči sjednice Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora koja se održava u Vukovaru, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u subotu je obišao Petrovačku dolu gdje je u potrazi za nestalima proteklih godina ekshumirano i identificirano 36 osoba ubijenih u Domovinskom ratu.
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"Ovom prilikom želio sam izvijestiti o naporima koje poduzimamo tijekom protekle četiri godine u potrazi za nestalim osobama. Tijekom radova uklonili smo azbestno brdo, a donijeli smo i odluku da uklonimo i ovo veliko brdo otpada jer čvrsto vjerujemo da ćemo pronaći još posmrtnih ostataka nestalih osoba", kazao je Medved na Petrovačkoj doli, odlagalištu komunalnog otpada.
Naglasio je da se tu dogodio jedan od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu. "Ljude ubijene u bolnici i po ulicama su dovodili ovdje i zakopavali s ciljem da prikriju zločin. Potom su na to isto mjesto dovozili građevinski i drugi otpad, životinjske ostatke i slično", rekao je Medved.
Još jednom je poručio kako u potrazi za nestalim osobama Vlada RH neće odustati dok se ne pronađe i posljednja nestala osoba.
Komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića rekavši da za zločine počinjene u Hrvatskoj nije nikada odgovarao, ali da jest za one počinjene u BiH.
Prethodno su ministar Medved i Marko Perković Thompson posjetili i Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru, a na upit hoće li ići i na večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, Medved je rekao kako će to odlučiti nakon sjednice Odbora.
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