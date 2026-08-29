Naglasio je da se tu dogodio jedan od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu. "Ljude ubijene u bolnici i po ulicama su dovodili ovdje i zakopavali s ciljem da prikriju zločin. Potom su na to isto mjesto dovozili građevinski i drugi otpad, životinjske ostatke i slično", rekao je Medved.