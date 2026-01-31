Merz: Ili ćemo imati aktivnu ulogu ili ćemo biti igračka velesila

Europska unija mora imati aktivnu ulogu, inače će postati igračkom velesila, rekao je u subotu njemački kancelar Friedrich Merz u intervjuu Dnevniku HRT-a, u kojem je naglasio i da Europa danas puno više govori o zajedničkoj obrani nego ranije.
Njemački kancelar boravio je u Hrvatskoj na neformalnom skupu Europske pučke stranke koji je u petak i subotu održan u Zagrebu, a sastao se i bilateralno s premijerom Andrejom Plenkovićem. Bio je to njegov prvi posjet Hrvatskoj, i prvi posjet jednog njemačkog kancelara nakon Angele Merkel.
"Pred nama je odlučujuće pitanje: želimo li u ovom svijetu imati aktivnu ulogu ili postati igračkom velesila. Izričito se zalažem da sami imamo ulogu, da dovoljno vjerujemo u sebe, da budemo jaki, da se možemo izboriti za vlastite interese u svijetu", kazao je Friedrich Merz za HRT.
Za to trebamo tri preduvjeta, rekao je, pojasnivši da se radi o sposobnosti obrane, konkurentnosti te odlučnosti članica EU-a. "Oko toga smo u EU velikim dijelom složni."
Naglasio je da se trenutno unutar EU-a više govori o pitanju zajedničke obrane nego ranije.
Također je istaknuo da bi nove geopolitičke okolnosti u Europi i svijetu mogle doprinijeti bržem širenju EU-a, ali da tu još nema jasnog rješenja, naglasivši da u tom segmentu računa na savjete hrvatskog premijera koji dobro poznaje ovu regiju.
"Andrej Plenković vjerojatno može najbolje suditi o tome, o ovoj regiji, o državama zapadnog Balkana. Svi mi, pa i ja, računamo na njegov savjet jer dobro poznaje ovu regiju i njezine aktere. Razgovaramo o tome, ali još nemamo rješenje", kazao je.
Vezano uz pitanje energetike i energetske neovisnosti, Merz je kazao kako žali da se Njemačka nepovratno odrekla nuklearne energije. "To je tako, možemo žaliti za tim, i ja žalim. Ali nema smisla razmišljati o tome, odluka je donesena."
Kazao je da je nepovratna i odluka o odustajanju od ruskog plina i da se Njemačka želi snažno orijentirati na energiju vjetra i sunca. No potreban joj je i plin i "u tome ovaj dio Europe ima važnu ulogu", kazao je, dodajući da je o tome posljednjih tjedana razgovarao s Plenkovićem.
Ustvrdio je također da je s hrvatskim premijerom suglasan "kada je riječ o važnim političkim pitanjima EU-a".
