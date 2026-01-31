Merz: Ili ćemo imati aktivnu ulogu ili ćemo biti igračka velesila

Kazao je da je nepovratna i odluka o odustajanju od ruskog plina i da se Njemačka želi snažno orijentirati na energiju vjetra i sunca. No potreban joj je i plin i "u tome ovaj dio Europe ima važnu ulogu", kazao je, dodajući da je o tome posljednjih tjedana razgovarao s Plenkovićem.