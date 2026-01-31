Plenković: Nemamo alternativu od njegovanja odnosa s SAD-om

"Mislim da smo svi svjesni da, s obzirom na povijest odnosa, na transatlantske veze, partnerstvo, bilateralne odnose mnogih zemalja sa SAD-om, dijasporu, moramo njegovati dijalog. Nema dileme da je metodologija druge administracije (predsjednika Donalda Trumpa) nešto drukčija, brža nego prije, aktivnije se promiču interesi Amerike, ali nemamo neku veliku alternativu od dijaloga i njegovanja tih odnosa", rekao je Andrej Plenković u intervjuu za Dnevnik HRT-a.