Plenković: Nemamo alternativu od njegovanja odnosa s SAD-om

Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je u subotu da se mora njegovati dijalog sa SAD-om s obzirom na povijest odnosa i transatlantske veze čemu ne postoji alternativa, dodajući kako smatra da će se odnosi dvije strane Atlantika s vremenom stabilizirati.
"Mislim da smo svi svjesni da, s obzirom na povijest odnosa, na transatlantske veze, partnerstvo, bilateralne odnose mnogih zemalja sa SAD-om, dijasporu, moramo njegovati dijalog. Nema dileme da je metodologija druge administracije (predsjednika Donalda Trumpa) nešto drukčija, brža nego prije, aktivnije se promiču interesi Amerike, ali nemamo neku veliku alternativu od dijaloga i njegovanja tih odnosa", rekao je Andrej Plenković u intervjuu za Dnevnik HRT-a.
Premijer je intervju dao po završetku dvodnevnog neformalnog sastanka Europske pučke stranke u Zagrebu, kao i nakon posjeta glavnog tajnika OECD-a Mathiasa Cormanna Hrvatskoj.
Nisam sreo još nikoga u EU tko bi zagovarao drugačiji smjer od dijaloga, ali "uz poštovanje ne samo zemalja članica nego i Unije kao organizacije", kazao je, izrazivši uvjerenje da će se "kroz protek vremena" odnosi EU-SAD stabilizirati.
Kriza u odnosima s Washingtonom nastala je nakon Trumpovih izjava da će prisvojiti Grenland, makar i silom, pri čemu su zemlje EU-a izrazile solidarnost s Danskom čiji je Grenland autonomni teritorij i poslali poruke umirujućeg karaktera.
Tenzije su se spustile nakon govora Trumpa u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu i one su sada manje, rekao je premijer, ali "ostaje pitanje carinske politike i multilateralizma kao i funkcioniranja međunarodnih organizacija".
Što se tiče zajedništva EU-a u donošenju odluka, premijer je kazao da ono većinom postoji, osim što se nerijetko javlja situacija s Mađarskom kad se radi o Rusiji i Ukrajini koja tada ima drugačiji stav od ostalih. "To je postala gotovo praksa u posljednjih nekoliko godina, svi ostali, uz ponekad malo fleksibilnosti kod naprimjer Slovačke, su na istom tragu."
Plenković je naglasio i važnost jačanja strateške autonomije Europe koja je po njemu "ključna".
"Smatramo da je jačanje strateške autonomije Europe presudno, ne samo pitanje jačanje obrambenih sposobnosti, nego i neovisnosti u pogledu energenata, to je pitanje i demografije, hrane, i u konačnosti konkurentnosti našeg gospodarstva", kazao je.
Što se tiče Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), premijer je ponovio kako očekuje da Hrvatska postane članica ove godine, što bi joj trebalo potvrditi status jedne od 40 najrazvijenijih zemalja svijeta.
"Mi smatramo da ćemo tijekom ove godine biti u poziciji postati članica OECD-a", ponovio je premijer.
"OECD-u nije organizacija poput EU gdje postoje veliki proračuni i mogućnosti financiranja projekata, to je organizacija ekonomski najrazvijenijih zemalja svijeta i ona će nam potvrditi status Hrvatske kao jedne od 40 najnaprednijih gospodarstava na svijetu".
