"ekološka nepravda"
Britanski prekomorski teritorij desetljećima ispušta otpadne vode u Sredozemno more
Sirova kanalizacija gotovo 40.000 stanovnika i poslovnih subjekata ispušta se izravno u more jer britanski prekomorski teritorij Gibraltar nema, niti je ikada imao, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
Desetljećima se nepročišćena kanalizacija izlijeva u Sredozemno more s južnog vrha poluotoka kod Europa Pointa, gdje vlada Gibraltara tvrdi da postoje „visoke razine prirodne disperzije”. Područje bi trebalo biti zaštićeno zbog divljeg svijeta, no često su ondje „vlažne maramice i plastični otpad zapetljani u alge i razbacani po stijenama”, rekao je Lewis Stagnetto iz lokalne ekološke udruge Nautilus Project, piše Guardian.
Onečišćenje sirovom kanalizacijom može izazvati toksično cvjetanje algi koje iscrpljuje kisik iz vode i guši vodeni svijet. Ribe i morski sisavci izloženi su mješavini kemikalija i plastike koja može poremetiti reprodukciju i narušiti zdravlje, a ljudi su izloženi riziku od širenja patogena i gena otpornih na antibiotike.
Za razliku od Britanije, gibraltarski kanalizacijski sustav koristi morsku vodu, dok pitka voda dolazi iz desalinizacije. Vlada Gibraltara tvrdi da je salinitet „povijesno stvarao izazove koji ne postoje u drugim postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda u svijetu”. Također tvrdi da su vlažne maramice „koje se povremeno pojavljuju na našim plažama ... došle iz ispusta u obližnjoj Španjolskoj”.
Europski sud pravde 2017. godine presudio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo prekršilo zakon o otpadnim vodama jer nije pročišćavalo kanalizaciju Gibraltara, no Europska komisija izgubila je mogućnost djelovanja nakon Brexita.
Pokušaji rješavanja problema više su puta propali. Vlada Gibraltara 2018. dodijelila je ugovor zajedničkom pothvatu NWG Commercial Servicesa (Northumbrian Water) i Modern Watera za projektiranje, izgradnju i upravljanje postrojenjem za pročišćavanje, no posao je propao nakon što je podružnica Modern Watera otišla u likvidaciju.
„To je imalo značajan utjecaj na provedbu ovog vitalnog projekta”, rekao je glasnogovornik vlade Gibraltara. Dodao je i da su preliminarni razgovori s Europskom investicijskom bankom „propali kao izravna posljedica izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije”.
U lipnju 2025. vlada Gibraltara dodijelila je 25-godišnji ugovor tvrtki Eco Waters za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Europa Pointu. Napredni radovi na projektiranju i geotehničkim aspektima već su započeli, a zahtjev za građevinsku dozvolu predan je u ožujku 2026.
Northumbrian Water, koji je od 2003. do 2024. bio partner vlade kroz zajedničku tvrtku AquaGib, želio se distancirati od problema s kanalizacijom. Tvrtka tvrdi da su njihove aktivnosti bile „usmjerene na opskrbu pitkom vodom” te da nisu bili odgovorni za svakodnevno upravljanje otpadnim vodama.
„Northumbrian Water nikada ni na koji način nije bio odgovoran za upravljanje otpadnim vodama u Gibraltaru”, rekao je glasnogovornik. Njihova „uloga bila je kao dioničara i strateškog partnera, a ne operatera ili regulatora. Sve odluke vezane uz upravljanje otpadnim vodama donosila je vlada Gibraltara.”
AquaGib je priopćio da upravlja nizom crpnih stanica koje prepumpavaju kanalizaciju iz nižih dijelova u glavni kanalizacijski sustav Gibraltara, ali da „nije odgovoran za glavni kanalizacijski sustav niti za pročišćavanje otpadnih voda”.
Sama kanalizacijska mreža čini se u lošem stanju. Prošle godine oporbena stranka Gibraltar Social Democrats (GSD) opisala je kako su „popularna turistička područja ... neugodno izložena smradu sirove kanalizacije”, pri čemu se otpad „izravno cijedi kroz gradske zidine ... uzrokujući štetu morskom ekosustavu”. Vlada je za problem okrivila desetljeća nedovoljnog ulaganja, uključujući razdoblja kada je GSD bio na vlasti.
Vlada je priopćila da je u tijeku „veliki projekt postavljanja novih kanalizacijskih cjevovoda u fazama: ulaganje od 15 milijuna funti u kanalizacijsku infrastrukturu Gibraltara”, kao i „razni projekti sanacije koji su ... rezultirali ojačavanjem i poboljšanjem glavnog kanalizacijskog sustava unutar gradskih zidina”.
Što se tiče plaža, vlada navodi: „Bakteriološka kvaliteta vode rutinski se mjeri na svim plažama Gibraltara ... a najnoviji rezultati pokazuju da sva kupališta postižu izvrsnu kvalitetu vode za kupanje.”
Prošle godine vodovodne tvrtke u Engleskoj ispustile su nepročišćenu kanalizaciju u rijeke, jezera i mora gotovo 300.000 puta, unatoč tome što imaju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
Hugo Tagholm, direktor organizacije Oceana UK, rekao je: „Javnost je ogorčena što se naše rijeke i mora tretiraju kao odlagalište otpada. To je ekološka i gospodarska nepravda, s jasnim tragovima velikog biznisa posvuda.
Vlada mora dovesti stvari u red kod kuće i u inozemstvu – naša mora trebaju stvarnu zaštitu od kanalizacijskog i plastičnog onečišćenja. Krajnje je vrijeme da zaustave ovu sramotu i prestanu ispumpavati nepročišćenu kanalizaciju u Sredozemno more.”
