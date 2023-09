Mijenja se zakon za silovanje, osniva se alimentacijski fond

Podijeli :

N1

U povodu predstavljanja mjera za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece, predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je danas sastanak s predstavnicima institucija, udruga i inicijativa koje se bave ovim pitanjem.

Stižu velike promjene u borbi protiv nasilja nad ženama.

Premijer Plenković poručio je da se mijenja kazna za silovanje.

“I to za temeljni oblik, 3 do 8 godina zatvora, umjesto 1 do 5 godine zatvora. Za kvalificirani oblik 5 do 12 godina zatvora umjesto aktualnih 3 do 10”, rekao je Plenković.

Nema vise “sindroma otuđenja djeteta”, a suci će ići na posebnu obuku za djela rodno uvjetovanog nasilja i samo ti suci će raditi na tim predmetima. #n1info @N1Hrvatska pic.twitter.com/bKhqyWpx34 — Tina Kosor Giljevic (@tkosor) September 13, 2023

Dodao je da se ukida zastara kaznenog progona izvršenja kazne za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Mijenja se cijeli niz zakona – ZKP, Kazneni zakon, Obiteljski zakon, Zakon o sprečavanju nasilja u obitelji, Zakon o sudovima…. najavio je to Andrej Plenković na sastanku, javlja naša reporterka Tina Kosor Giljević.

Hrvatska u kazneni zakon uvodi femicid, odnosno teško ubojstvo ženske osobe, za koje će biti kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.

Plenković je najavio da će država napraviti alimentacijski fond, putem kojeg će država isplaćivati iznos alimentacije za djecu čiji roditelji ne održavaju svoju obavezu.

“A država će se namiriti od obveznika uzdržavanja”, objasnio je Plenković

Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće kaže da je u šoku! Naravno pozitivnom šoku i da je najsretnija na svijetu zbog mjera koje uvodi Vlada… #n1info @N1Hrvatska i Caritas pozdravlja mjere, kaže da su izvrsne. pic.twitter.com/i3s7KPPk4J — Tina Kosor Giljevic (@tkosor) September 13, 2023

Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće kaže da je u pozitivnim šoku.

