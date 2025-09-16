Milanović: Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine

Predsjednik RH Zoran Milanović obratio se javnosti putem svog FB profila. Ovaj put je ponovio svoj nedvosmisleni stav da je na Izraelu odgovornost za kako kaže, "bestijalne ratne zločine" koje provodi u Gazi.
"Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati, zapravo je već trebala. O priznanju Palestine će trebati odlučiti Hrvatski sabor, ne Vlada. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta. A to može biti samo na prijedlog Vlade", konstatirao je predsjednik. Dodao je i slijedeće:
"Prije nekoliko dana bilo je glasanje u UN-u gdje je Hrvatska konačno - od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine - došla do toga da shvaćamo i prihvaćamo da je rješenje s dvije države jedino normalno rješenje", rekao je.
"Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine koje ciljano, smišljeno i planski provode u Gazi.
Još 2023. godine, nakon irskog premijera, bio sam prvi – i još nekoliko tjedana jedini u svijetu – koji je rekao da je Izrael počeo raditi grozne stvari i da moju toleranciju i simpatiju više neće imati. Vidite gdje smo došli"; zaključuje Zoran Milanović.
