Milanović: "Politika se ne može voditi na autopilotu, u nekim stvarima moramo biti tvrdi i sebični"
Na svečanom prijemu u povodu Dana policije predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je odlikovanja umirovljenim i djelatnim pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova te počasne činove, a među inima odlikovao je ratnog ministra Ivana Jarnjaka i njegov kabinet.
Uz čestitku odlikovanima, a posebno Jarnjaku kojeg je oslovio i nadimkom "Bracek”, Milanović je na prijemu u Uredu predsjednika na Pantovčaku istaknuo da "mi živimo i znamo gdje pripadamo, što je naš korijen i za što su se hrvatska vojska i policija borile prije 30 godina u ratu i uvjetima koji su u modernoj Europi neponovljeni”.
"Treba toga biti svjestan da bi naprosto znao vrednovati sebe - ni previsoko, ali bogami ni prenisko”, dodao je.
Hrvatska je članica EU i NATO, zna gdje pripada, ne samo formalno nego i na nekoj konceptualno–duhovnoj razni, rekao je Predsjednik. "I to je to. Nema tu previše razmišljanja, ako ga uopće ima. Tako je stoljećima na kraju krajeva”, naglasio je.
Istaknuo je i da se „svakakvih ludosti i bedastoća čuje iz mnogih usta, eho odzvanja sa svih strana” te naglasio da treba u „svim bitnim, intimnim, unutarnjim, delikatnim pitanjima uvijek prije svega pitati sebe, a ne umjetnu inteligenciju”.
„I ne može se voditi politiku na autopilotu. I da – u nekim stvarima moramo biti tvrdi i sebični. I uopće ne razmišljati o tome što je rekao netko treći, jer tu šefova nema. I to je za mene moral i pouka u stvari cijelog mog političkog djelovanja rada i karijere i s tim sam uvjerenjem danas ovdje i nema šanse da se to promijeni do kraja mandata”, poručio je.
Božinović: Radimo vrlo dobar posao, ali smo svjesni izazova
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zahvalio je predsjedniku na prijemu, a zahvalu je uputio i svima koji su postavili temelje hrvatske policije, posebno braniteljima koji su proizašli iz policije, Jedinici posebne namjene Rakitje, Antiterorističkoj jedinici Lučko, kao i ratnom ministru Jarnjaku.
Istaknuo je efikasnost hrvatske policije navevši da već petu godinu ima prosjek riješenosti kaznenih djela veći od 70 posto „što je jedan od najvećih postotaka u Europi”.
"Po nizu parametara radimo vrlo dobar posao, međutim svjesni smo izazova s kojima se suočavamo, pogotovo izazova novog vremena”, rekao je istaknuvši posebno negativan utjecaj društvenih mreža na mlade.
Jasno nam je da ćemo se s tim rizicima za sigurnost naših građana i gostiju, a prije svega djece morati adekvatno nositi u razdoblju koje je pred nama, dodao je.
Jarnjak: Nema policije na svijetu koja je vodila rat, kao što je to naša
Ratni ministar Jarnjak je u zahvali u ime odlikovanih rekao da im ona puno znače jer se na taj način osjećamo još uvijek vrijednima i dostojni onoga što su stvarali u Domovinskom ratu te naglasio da se ponosi ljudima kojima je bio na čelu kao ministar.
Podsjetio je da je u Domovinskom ratu iz MUP-a poginulo 760 pripadnika, a 20 ih se još vodi kao nestali.
"Veliki je to broj. Nema policije na svijetu koja je vodila rat, a na početku rata je jedina oružana, organizirana snaga bila upravo policija koja nije bila pripremljena ni fizički ni psihički za vođenje rata i zato smo imali i više žrtava na samom početku”, rekao je.
Posmrtno odlikovan ubijeni načelnik osječke policije Josip Reihl-Kir
Jarnjak je odlikovan Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom za izniman doprinos ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u ustrojavanju policijskih postrojbi RH te osobite uspjehe u njihovom vođenju i zapovijedanju.
Redom kneza Branimira s ogrlicom za osobite zasluge stečene u promicanju međunarodnog položaja i ugleda RH i njezina odnosa s drugim državama odlikovani su Mladen Markač i Davorin Pavlović.
Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvom u Domovinskom ratu odlikovani su Marijan Benko, Ivan Bučak, Joško Morić, Smiljan Reljić, Stipo Rimac, Nikola Vukošić, Željko Sačić te posmrtno Josip Reihl-Kir, Đurica Franjo i Ladislav Fruk. Počasne činove dobili su odnosno u brigadne generale promaknuti brigadiri Željko Sačić i Slavko Butorac.
