Milanović u Minnesoti: Hrvati su jedini u Europi sa stvarnim borbenim iskustvom otprije 30 godina

"Vojna suradnja Nacionalne garde Minnesote i Hrvatske vojske vrlo je važna. Bila je važna prije 29 godina, bila je važna i prije 12 godina kada sam prvi put razmišljao o mogućnosti da dođem ovdje kao premijer, a važna je i danas zbog povezivanja, suborstva i duha zajedničkog napora i cilja", rekao je Milanović u Ripleyju kojeg je obišao u pratnji zapovjednika Nacionalne garde Minnesote general-bojnika Shawna P. Mankea, priopćeno je iz njegovog ureda.